Το πρώτο κόμικ του Captain America κόστιζε 10 σεντς και πουλήθηκε για 3 εκατ. δολάρια

Το κόμικ με την πρώτη εμφάνιση του Captain America πουλήθηκε πρόσφατα λίγο περισσότερα από τρία εκατ. δολάρια- άλλη μια απόδειξη της συνεχιζόμενης κυριαρχίας των κόμικς.

Ανώνυμος αγοραστής έδωσε 3,12 εκατ. δολάρια για να αποκτήσει το τεύχος, που βγήκε σε δημοπρασία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Comics and Comics art» της Heritage Auctions.

Captain America’s debut comic book just sold for $3M+



The original cost was just 10 cents 🤯 pic.twitter.com/ZvPMYvF7sP