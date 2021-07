O πρίγκιπας Oυίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκαν πριν από λίγο στο παλάτι του Κένσινγκτον, όπου και «αποκάλυψαν» άγαλμα της μητέρας τους, της Νταϊάνα, η οποία φέτος θα έκλεινε τα 60 της χρόνια.

Για λίγα λεπτά στο Sunken Garden στο Παλάτι του Κένσινγτον, τα δύο αδέλφια αφήνουν κατά μέρος τις αντιδικίες για να αποτίσουν φόρο τιμής σε μια γυναίκα της οποίας ο ξαφνικός θάνατος πριν από 24 χρόνια τελείωσε τη δική της ταραχώδη ιστορία στη βασιλική οικογένεια.

Σύμφωνα με το παλάτι, ο συγκεκριμένος κήπος ήταν ένα «από τα πιο αγαπημένα σημεία» της Νταϊάνα, όταν ζούσε εκεί.

Ο μεγαλύτερος αδερφός λένε οι βασιλικοί παρατηρητές, πως εξακολουθεί να είναι βαθύτατα ενοχλημένος από τον μικρότερο αδερφό του, τον Χάρι, για μια σειρά συνεντεύξεων στις οποίες αυτός και η σύζυγός του, ο Μέγκαν, απεικόνισαν τη βασιλική ζωή ως ένα είδος επιχρυσωμένης φυλακής και είπε ότι τα μέλη της οικογένειας κρατούσαν οπισθοδρομικές απόψεις σχετικά με την ψυχική υγεία και τα φυλετικά θέματα.

«Σήμερα, (μια ημερομηνία) που θα ήταν τα 60α γενέθλια της μητέρας μας, θυμόμαστε την αγάπη, τη δύναμη και τον χαρακτήρα της - αρετές, που την έκαναν μία δύναμη καλοσύνης σε όλο τον κόσμο, αλλάζοντας αμέτρητες ζωές προς το καλύτερο» ανέφερε σε ανάρτησή του ο λογαριασμός του Δούκα και της Δούκισσας του Κέιμπριτζ.

UK



Warring Harry and William put their royal feud aside as they unveil statue of Diana in emotional ceremony at Kensington Palace on what would have been her 60th birthday



Brothers put on an united front to unveil statue of their mother that has been four years in the planning pic.twitter.com/kGOkJKhSTK