O ηθοποιός και πρώην σταρ του Pretty Little Liars, Τζούλιαν Μόρις, έκανε coming out με μία δημόσια δήλωση αγάπης στα social media, γιορτάζοντας την 18η επέτειό του με τον σύντροφό του.

«18 χρόνια μαζί, και ήταν τα καλύτερα γιατί ήταν μαζί σου», έγραψε ο Μόρις στην ανάρτηση, η οποία περιελάμβανε ένα καρουζέλ με φωτογραφίες και βίντεο του ίδιου και του συντρόφου του, Λάντον Ρος. «Σ’ αγαπώ», πρόσθεσε με ένα emoji καρδιάς.

Ο Μόρις είναι ευρέως γνωστός για τον ρόλο του ως Ρεν Κίνγκστον στο Pretty Little Liars, έναν χαρακτήρα που έκανε την τελευταία του εμφάνιση στην 7η σεζόν της σειράς.

Ο ηθοποιός έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στις τηλεοπτικές εκπομπές 24, Once Upon a Time, και New Girl και πρόσφατα εμφανίστηκε στο δράμα της Apple TV+, The Morning Show.

Ο 38χρνος Μόρις, είναι μαζί με τον σύντροφό του Λάντον Ρος από τα 20 του χρόνια. Στην ανάρτηση για την επέτειο των 18 τους χρόνων, ο σύντροφός του μοιράστηκε τις πιο γλυκές φωτογραφίες από την κοινή τους ζωή.

«Το να ξεκινάμε τον 19ο χρόνο μαζί είναι το καλύτερο πράγμα στη ζωή», έγραψε ο Λάντον Ρος. «Σε αγαπώ.».

Κάτω από την ανάρτηση του Μόρις ακολούθησαν εκατοντάδες μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης από θαυμαστές του ηθοποιού.

Με πληροφορίες του PinkNews/TeenVogue