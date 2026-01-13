Πώς οι πολιτικές τακτικές των ΗΠΑ προκαλούν προβλήματα στα διεθνή ταξίδια

Αυτή η χρονιά θα έπρεπε να είναι μια εξαιρετικά σημαντική χρονιά για τον τουρισμό στις ΗΠΑ, καθώς το 2026, η χώρα δεν γιορτάζει μόνο την εκατονταετία της εμβληματικής εθνικής οδού Route 66 και την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας της, αλλά είναι και συνδιοργανώτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA. Ωστόσο, τα γεγονότα που πυροδότησαν οι αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ τους τελευταίους 12 μήνες δεν ήταν καθόλου ευνοϊκά.

Από την επανεκλογή του τον Ιανουάριο του 2025, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του έχουν επιβάλει δασμούς σε μακροχρόνιους συμμάχους, έχουν απειλήσει επανειλημμένα να προσαρτήσουν τον Καναδά, έχουν κρατήσει υπό κράτηση ξένους τουρίστες στα σύνορα, έχουν εφαρμόσει μαζικές απελάσεις και ενδέχεται σύντομα να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα που θα ελέγχει τα προφίλ των ξένων τουριστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν τους επιτραπεί η είσοδος στη χώρα.

Συνθήκες που προκαλούν ανησυχία στους ταξιδιώτες

Ως αποτέλεσμα, ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών έχει εκδώσει ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις για τις ΗΠΑ και πολλοί υποψήφιοι επισκέπτες έχουν ζητήσει πλήρες μποϊκοτάζ των ταξιδιών στη χώρα, με ορισμένους να την αποκαλούν ακόμη και «εχθρικό κράτος».

Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC), οι ΗΠΑ προβλέπεται να χάσουν το εκπληκτικό ποσό των 12,5 δισ. δολαρίων από τις δαπάνες των διεθνών επισκεπτών. Από τις 184 χώρες που ανέλυσαν το WTTC και η Oxford Economics, οι ΗΠΑ ήταν η μόνη για την οποία προβλέπεται μείωση των δαπανών των διεθνών επισκεπτών το περασμένο έτος.

Στις πρώτες ημέρες του 2026, η αμερικανική κυβέρνηση πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στο Καράκας και συνέλαβε τον πρόεδρο Νικολά Μαδούρο. Δήλωσε ότι θα «διοικήσει» πλέον τη Βενεζουέλα, ανανέωσε τις προσπάθειες για την απόκτηση της Γροιλανδίας και απείλησε την Κούβα, το Ιράν, την Κολομβία και το Μεξικό. Τώρα, φαίνεται ότι οι ενέργειες του Τραμπ δεν επηρεάζουν μόνο τις αποφάσεις των ταξιδιωτών να επισκεφθούν τις ΗΠΑ, αλλά ενδέχεται να επηρεάζουν και τις αποφάσεις τους να επισκεφθούν και άλλους προορισμούς.

Προβληματισμός μετά τα σχόλια Τραμπ

Η Χέδερ Στόργκααρντ, κάτοικος της Δανίας, σχεδίαζε να επισκεφθεί φίλους στη Γροιλανδία τον Φεβρουάριο, αλλά οι εντεινόμενες απειλές του Τραμπ σχετικά με την αγορά ή την κατάληψη του πλούσιου σε ορυκτά νησιού με στρατιωτική δύναμη την έχουν κάνει να το ξανασκεφτεί. «Ακόμα σκέφτομαι να πάω», είπε η Στόργκααρντ, «και ακόμα ψάχνω, αλλά με προσοχή».

Η Τζάκι Αρούδα, μια εργαζόμενη στο μάρκετινγκ και ειδικός στον τομέα της φιλοξενίας με έδρα τη Βραζιλία, σχεδίαζε επίσης να επισκεφθεί μια φίλη της στη Γροιλανδία τον Μάιο, αλλά τώρα παρακολουθεί στενά την κατάσταση για να δει αν θα χρειαστεί να ακυρώσει το ταξίδι της.

«Αυτά τα πρόσφατα γεγονότα [στη Βενεζουέλα] μου έδειξαν ότι αυτές οι απειλές μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικά σχέδια πολύ γρήγορα», είπε. «Αν συμβεί κάτι τους επόμενους μήνες, θα ακυρώσω αυτό το ταξίδι, αλλά ανησυχώ περισσότερο για την ασφάλεια του φίλου μου, των Γροιλανδών ως έθνους, το μέλλον τους και τον αντίκτυπο και τις συνέπειες που θα είχε αυτή η εισβολή σε ολόκληρο τον κόσμο».

Εν τω μεταξύ, ο Χεσούς Νογουέρα, ιδιοκτήτης της Cuba Careo Tours με έδρα την Αβάνα, σημειώνει ότι υπήρξε άμεσος αντίκτυπος στον τουρισμό ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του Τραμπ που περιέγραφαν τη χώρα ως «έτοιμη να πέσει» μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

«Η συγκεκριμένη ρητορική έχει προκαλέσει πραγματική και άμεση ανησυχία στους πιθανούς τουρίστες που έρχονται στην Κούβα», δήλωσε ο Νογουέρα, αναφέροντας πολλά παραδείγματα αναβολής σχεδίων και ανησυχητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από υποψήφιους ταξιδιώτες. «Ανησυχώ για το μέλλον του τομέα. Ειλικρινά, δεν βλέπω κανένα σαφές σημάδι ανάκαμψης στο εγγύς μέλλον. Ο τουρισμός απλά δεν ευδοκιμεί σε συνθήκες αστάθειας, αβεβαιότητας και αυξημένης αντίληψης του κινδύνου».

Σύμφωνα με τη Λάουρα Ρέντελ-Ντουν, εκπρόσωπο του εξειδικευμένου ταξιδιωτικού πρακτορείου για τη Λατινική Αμερική, Journey Latin America, οι ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δεν έχουν επηρεάσει μέχρι στιγμής τις κρατήσεις της εταιρείας για την Κολομβία (αφού ο Τραμπ προειδοποίησε τον πρόεδρο της χώρας Γκουστάβο Πέτρο να «προσέχει»), ούτε για το Μεξικό (όπου ο Τραμπ προσφέρθηκε να στείλει αμερικανικά στρατεύματα για να πολεμήσουν τα καρτέλ ναρκωτικών).

Από τις χώρες που ο Τραμπ απείλησε πρόσφατα, προς στιγμήν, το FCDO (υπουργείο Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας) αποτρέπει όλα τα ταξίδια στη Βενεζουέλα και το Ιράν (ενημέρωση στις 9 Ιανουαρίου) και προειδοποιεί να αποφεύγονται όλα τα ταξίδια εκτός από τα απαραίτητα σε ορισμένες περιοχές της Κολομβίας και του Μεξικού. Προς το παρόν, δεν αποτρέπει τα ταξίδια στη Γροιλανδία. Εν τω μεταξύ, οι προειδοποιήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ κυμαίνονται από «λάβετε τις συνήθεις προφυλάξεις» έως «μην ταξιδεύετε» σε ορισμένες περιοχές του Μεξικού, «αυξημένη προσοχή» στην Κούβα και τη Γροιλανδία, «επανεξετάστε το ταξίδι» στην Κολομβία και «μην ταξιδεύετε» στο Ιράν.

Τα τοπικά τουριστικά πρακτορεία εξετάζουν πώς να αξιοποιήσουν την απροσδόκητη προσοχή που έφεραν οι πρόσφατες απειλές του Τραμπ.

Με πληροφορίες από BBC