Πόλεμος στην Ουκρανία- ΟΗΕ: Τουλάχιστον 902 άμαχοι νεκροί, 10 εκατ. έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους

Τουλάχιστον 902 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει ο ΟΗΕ έως τα μεσάνυχτα της 19ης Μαρτίου.

Επιπλέον, 1.459 άμαχοι έχουν τραυματιστεί, ανακοίνωσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Οι περισσότερες απώλειες οφείλονται στους βομβαρδισμούς από το πυροβολικό, τους πυραύλους και τις αεροπορικές επιδρομές, επεσήμανε ο ΟΗΕ.

Ο πραγματικός τραγικός απολογισμός είναι σημαντικά βαρύτερος, προειδοποίησε η Ύπατη Αρμοστεία, καθώς δεν έχει καταφέρει να λάβει ή να επαληθεύσει πληροφορίες για απώλειες από πολλές ουκρανικές πόλεις που πλήττονται σφοδρά, όπως η Μαριούπολη.

Εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία 10 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Φιλίπο Γκράντι.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι τόσο καταστροφικός που 10 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, είτε έχουν μετακινηθεί εντός της Ουκρανίας, είτε διέφυγαν στο εξωτερικό», έγραψε στο Twitter.

Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.



The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad.