Τεράστιους βομβαρδισμούς από το ρωσικό πυροβολικό σε υποδομές της Ουκρανίας, μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο τον σύμβολο του Ουκρανού προέδρου, ο οποίος πρόσθεσε πως οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις «μάχονται σκληρά»



Παράλληλα, ο Βαλερρί Ζαλούνι, αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως «η Ρωσία πραγματοποιεί εντατικούς βομβαρισμούς κατά μονάδων μας στα ανατολικά, πυραυλικές επιθέσεις στους διαδρόμους προσγείωσης/απογείωσης σε (αεροδρομίο του Κιέβου) Μπόρισπιλ, Ozerne, Kulbakino, Chuhuiv, Kramatorsk, Chornobaivka, καθώς και σε στρατιωτικές υποδομές των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας».



«Οι δυνάμεις επίθεσης άρχισαν να βομβαρδίζουν περιοχών και οικισμών κατά μήκων των κρατικών συνόρων και των διοικητικών συνόρων» ανέφερε ο ίδιος.

Όπως πρόσθεσε, «κάνοντας χρήση τού δικαιώματος στην αυτοάμυνα, οι αμυντικές δυνάμεις της χωρας αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια τις απόπειρες του εχθρού να περάσουν τα σύνορα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, βίντεο με εκρήξεις σε αποθήκη του στρατού στην πόλη Καλίνιβκα, νοτιοδυτικά του Κιέβου, μεταδόθηκε στην ουκρανική τηλεόραση.



