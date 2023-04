Plus size influencer καταγγέλλει διακρίσεις σε πτήση: «Δεν ήθελαν να καθίσουν δίπλα μας»

Έκκληση μέσω social media απηύθυνε η Jae'lynn Chaney, γνωστή plus size influencer, ζητώντας από τις αεροπορικές εταιρείες να εξυπηρετούν καλύτερα επιβάτες όπως εκείνη όταν ταξιδεύουν.

Η Jae'lynn Chaney από το Βανκούβερ της Ουάσιγκτον ξεκίνησε ένα αίτημα στην πλατφόρμα Change.org με θέμα «Demand for the FAA to Protect Plus-Sized Customers», περιγράφοντας λεπτομερώς διάφορα αιτήματα για να διασφαλιστεί ότι οι plus size ταξιδιώτες μπορούν να πετάξουν χωρίς προβλήματα.

Όπως εξηγεί, ξεκίνησε την πρωτοβουλία υποστηρίζοντας ότι η ίδια και ο αρραβωνιαστικός της υπέστησαν διακρίσεις σε μια πρόσφατη πτήση από το Πάσκο της Ουάσιγκτον προς το Ντένβερ, η οποία διαρκεί κατά προσέγγιση λίγο περισσότερο από 2 ώρες.

Ισχυρίζεται ότι άλλοι επιβάτες αρνήθηκαν να καθίσουν δίπλα τους και πως δέχθηκαν επίσης «σχόλια μίσους» και «αποδοκιμαστικά βλέμματα» κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

«Ως plus size ταξιδιώτες, ο σύντροφός μου και εγώ έχουμε δυστυχώς βιώσει διακρίσεις και δυσφορία κατά τη διάρκεια της πτήσης», έγραψε στην αίτησή της.

Ωστόσο τόνισε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ένιωθε διακρίσεις σε πτήση. «Σε μια άλλη πτήση, αναγκάστηκα να περιοριστώ σε ένα μόνο κάθισμα με ακίνητα χερούλια που μου προκάλεσαν πόνο και μώλωπες», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι ακόμη και όταν εκείνη και ο αρραβωνιαστικός της αγοράζουν από μόνοι τους επιπλέον θέσεις, εξακολουθούν να πέφτουν θύματα κακομεταχείρισης από άλλους επιβάτες ή από το προσωπικό της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας.

Σημείωσε δε ότι οι αεροπορικές εταιρείες έχουν την ευθύνη να λαμβάνουν υπόψη τους ανθρώπους μεγαλύτερου μεγέθους όταν κάνουν κρατήσεις σε πτήσεις και ζητά από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) να παρέμβει για να ανταποκριθεί στα αιτήματά της.