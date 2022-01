Pfizer και BioNTech θα αναπτύξουν ένα εμβόλιο mRNA για ιογενή λοίμωξη έρπητα ζωστήρα, συνεργαζόμενες για τρίτη φορά μετά την επιτυχία του εμβολίου τους κατά της Covid-19 που βασίζεται στην ίδια τεχνολογία.

η οποία πραγματοποιεί επένδυση αξίας 150 εκατ. δολαρίων για την συμφωνία, συνεργάστηκε με την BioNTech το 2018 για ένα εμβόλιο κατά της γρίπης και ξανά το 2020 για το εμβόλιο Covid-19 που έχει χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως και έχει αποφέρει δισεκατομμύρια σε πωλήσεις στις δυο εταιρείες.

Οι εταιρείες δήλωσαν ότι αναμένουν να ξεκινήσουν κλινικές δοκιμές του εμβολίου κατά του έρπητα ζωστήρα, το οποίο θα συνδυάζει την τεχνολογία αντιγόνου της Pfizer και την τεχνολογία Messenger RNA της BioNTech, το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

