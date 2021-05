Πέθανε ο Μπο, ο σκύλος των Ομπάμα- Το συγκινητικό «αντίο» της οικογένειας

Η οικογένεια του Μπαράκ Ομπάμα αποχαιρέτισε με ένα συγκινητικό μήνυμα τον σκύλο τους, Μπο, που έφυγε από τη ζωή.

Ο Μπο πέθανε το Σάββατο, σε ηλικία 12 ετών, χτυπημένος από τον καρκίνο. «Χάσαμε έναν πραγματικό φίλο και πιστό σύντροφο», έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα σε ανάρτηση στο Twitter, ενώ η Μισέλ Ομπάμα στον λογαριασμό της στο Instagram δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα όλης της οικογένειας.

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V