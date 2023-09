Πέθανε ο ηθοποιός του NCIS, David McCallum

Πέθανε, σε ηλικία 90 ετών, ο Βρετανός ηθοποιός David McCallum, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά NCIS.

Ο David McCallum πέθανε στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα και ο θάνατός του αποδίδεται σε φυσικά αίτια, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της οικογένειάς του.

«Ήταν ο πιο ευγενικός, άνετος, υπομονετικός και στοργικός πατέρας. Έβαζε πάντα την οικογένεια πάνω από τον εαυτό του» δήλωσε ο γιος του Peter McCallum.

«Ήταν γοητευμένος από την επιστήμη και τον πολιτισμό και μετέτρεπε αυτά τα πάθη σε γνώση. Για παράδειγμα, ήταν ικανός να διευθύνει μια συμφωνική ορχήστρα και (αν χρειαζόταν) θα μπορούσε πραγματικά να κάνει νεκροψία, με βάση τις μελέτες που έκανε, επί δεκαετίες, για τον ρόλο του στο NCIS».

Το CBS, το δίκτυο όπου παιζόταν το NCIS, τον αποχαιρέτησε κάνοντας λόγο για έναν «ταλαντούχο ηθοποιό και συγγραφέα, που απολάμβανε αγάπης ανά τον κόσμο».

«Είχε μία υπέροχη ζωή και η κληρονομιά του θα ζει για πάντα μέσα από την οικογένειά του και τις αμέτρητες ώρες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, που δεν θα χαθούν ποτέ».

Η ζωή του David McCallum

Γεννημένος στη Γλασκόβη από γονείς μουσικούς, αρχικά επιδίωξε να ακολουθήσει τα βήματά τους, πριν στραφεί προς την υποκριτική.

Ο ρόλος του Ρώσου πράκτορα στη σειρά «The Man from U.N.C.L.E.» τον είχε φέρει στο προσκήνιο - λόγω και της εμφάνισής του.

O ηθοποιός David McCallum (αριστέρα) κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τηλεοπτικής ταινίας «The Return of the Man from U.N.C.L.E.» - Φωτ.: EPA/LAS VEGAS NEWS BUREAU/HANDOUT

Η σειρά ολοκληρώθηκε το 1968 και μέχρι και εκείνη τη στιγμή είχε προταθεί για αρκετά βραβεία Emmy και Χρυσές Σφαίρες.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε ταινίες όπως: The Great Escape, The Greatest Story Ever Told και A Night to Remember, ενώ ασχολήθηκε και με voice over για παιδικές σειρές και βιντεοπαιχνίδια.

Με πληροφορίες από BBC