Ένας Βαπτιστής πάστορας προκάλεσε οργή με το κήρυγμά του, στο οποίο υποστήριξε ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι όμορφες, αδύνατες και να υποταχθούν στις σεξουαλικές επιθυμίες των συζύγων για να παραμείνουν παντρεμένες.

«Γιατί τόσες πολλές φορές οι γυναίκες, αφού παντρευτούν, παραμελούν τον εαυτό τους;», είπε ο πάστορας Στιούαρτ- Άλεν Κλαρκ, στο κήρυγμά του σε εκκλησία στο Μιζούρι, το οποίο συγκέντρωσε «βροχή» σχολίων για μισογυνισμό, όταν δημοσιεύθηκε στα social media.

«Υπερβολικά πολλές γυναίκες σκέφτονται “Τον έχω τώρα, το κυνήγι τελείωσε”. Εκεί κάνετε λάθος. Το κυνήγι δεν τελειώνει ποτέ», συνέχισε ο πάστορας. «Θέλω να ξέρετε ότι ο άνδρας έχει μια ανάγκη που δεν θα σας πει ποτέ, αλλά θα το πω εγώ. Ο άντρας σας χρειάζεται μια ελκυστική γυναίκα», είπε ακόμη.

Στο κήρυγμά του έκανε αναφορά και στην Μελάνια Τραμπ, την οποία αποκάλεσε «γυναίκα- τρόπαιο», ενώ έδειξε και μια φωτογραφία της.

«Δεν λέω ότι κάθε γυναίκα πρέπει να είναι η γυναίκα- τρόπαιο συνεχώς, όπως η Μελάνια Τραμπ. Οι περισσότερες δεν μπορούν να είναι γυναίκες- τρόπαια, αλλά μπορεί να πάρετε ένα τρόπαιο για τη συμμετοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Pastor Stewart Allen-Clark tells congregation that women need to work harder to look good for men. “I’m not saying every woman can be the epic trophy wife of all time like Melania Trump. Most women can’t be trophy wives, but you know ... maybe you’re a participation trophy.” pic.twitter.com/5GfyqIeQZw