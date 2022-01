Τα κινητά τηλέφωνα υψηλόβαθμου στελέχους του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων φέρεται να χακαρίστηκαν επανειλημμένα με το λογισμικό κατασκοπείας Pegasus.

Πρόκειται για την Λάμα Φακίχ, την Αμερικανολιβανέζα διευθύντρια κρίσεων και καταστροφών της HRW, ενώ το χακάρισμα φέρεται να έγινε την εποχή που εκείνη ερευνούσε την καταστροφική έκρηξη που έγινε στη Βηρυτό τον Αύγουστο του 2020, η οποία στοίχισε πάνω από 200 ανθρώπινες ζωές.

Η HRW ανακοίνωσε ότι η Φακίχ ενημερώθηκε από την Apple στις 24 Νοεμβρίου 2021 ότι το προσωπικό της iPhone μπορεί να είναι υπό επίθεση με κρατική υποστήριξη. Έρευνα από την ομάδα ασφαλείας της οργάνωσης, η οποία επανεξετάστηκε από το Security Lab της Διεθνούς Αμνηστίας, διαπίστωσε ότι τα iPhone της Φακίχ προφανώς είχαν προσβληθεί από το Pegasus με τη λεγόμενη «zero-click» μέθοδο. Αυτή, επιτρέπει στους χειριστές του λογισμικού κατασκοπείας να προσβάλλουν ένα τηλέφωνο, χωρίς ο χρήστης του να κάνει τίποτα, όπως για παράδειγμα να ανοίξει ένα link.

In late November, after receiving an iMessage alert from Apple, I learned that #NSO’s #Pegasus spyware was used to infect my phone 5 times between April and August 2021. pic.twitter.com/Cusvuz7cHR