Παραίτηση Μπάιντεν: Ο Μπίλ και η Χίλαρι Κλίντον στηρίζουν Καμάλα Χάρις

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον, εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην Καμάλα Χάρις για να διεκδικήσει την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών τον Νοέμβριο.

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπιλ Κλίντον και η σύζυγός του, Χίλαρι Κλίντον, πρώην υπουργός Εξωτερικών και υποψήφια πρόεδρος των Δημοκρατικών στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016, δήλωσαν με ανακοίνωσή τους ότι στηρίζουν την Κάμαλα Χάρις για υποψήφια πρόεδρο των Δημοκρατικών στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόσυρσής του από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν με νέα ανακοίνωσή του αναφέρει πως στηρίζει ανοικτά την Καμάλα Χάρις για διάδοχό του.

«Αγαπητοί Δημοκρατικοί, αποφάσισα να μην αποδεχτώ την υποψηφιότητα και να επικεντρωθώ σε όλες μου τις δυνάμεις στις αρμοδιότητές μου ως Πρόεδρος για το υπόλοιπο της θητείας μου. Η πρώτη απόφασή μου ως υποψήφιος του κόμματος το 2020 ήταν να επιλέξω την Καμάλα Χάρις ως Αντιπρόεδρό μου. Και ήταν η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει. Σήμερα, θέλω να προσφέρω την πλήρη στήριξή μου στην Καμάλα ως υποψήφια του κόμματος μας φέτος. Δημοκρατικοί, ήρθε η ώρα να ενωθούμε και να νικήσουμε τον Τραμπ. Ας το κάνουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αν και έδειξε τον εκνευρισμό του για τους συναδέλφους του που μίλησαν ανοιχτά για την απόσυρσή του, φαίνεται πως άκουσε τους ψυχραιμότερους, οι οποίοι έλεγαν πως η εικόνα που έδειξε στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν ενδεικτική για να δεσμευτεί στους Αμερικανούς πολίτες ότι θα σταθεί στο ύψος του για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV