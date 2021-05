H Hulu κυκλοφόρησε τις πρώτες εικόνες από την κινηματογραφική «μετάλλαξη» των Λίλι Τζέιμς και Σεμπάστιαν Σταν σε Πάμελα Άντερσον και Τόμι Λι για τις ανάγκες της σειράς «Pam and Tommy».

Η κωμική σειρά ασχολείται με την αληθινή ιστορία πίσω από την κυκλοφορία του πρώτου sex tape , που κυκλοφόρησε η Πάμελα Άντερσον και ο τότε σύντροφός της, Τόμι Λι.

Στη σειρά, που θα έχει περιορισμένο αριθμό επεισοδίων, πρωταγωνιστεί επίσης οι Σεθ Ρόγκεν, Νικ Όφερμαν, Άντριου Ντάις Κλέι, Πέι Σονούγκα κ.λπ.

Ο Ρόγκεν θα υποδυθεί τον Ραντ Γκοτιέ, τον πορνοστάρ-ηλεκτρολόγο, που έκλεψε και πούλησε την ταινία. Μάλιστα σε ανάρτησή του, ο ηθοποιός κυκλοφόρησε κα την δική του φωτογραφία από τα γυρίσματα γράφοντα ότι οι συμπρωταγωνιστές του είναι πολύ πιο cool από εκείνον.

My co-stars, Sebastian and Lily, are a lot cooler than I am. #PamandTommy pic.twitter.com/r8YWh1eBuJ

Ο Σταν δημοσίευσε μια άλλη φωτογραφία στο Instagram, με ένα μότο του Τόμι Λι: «Δεν σταματάμε να παίζουμε γιατί γερνάμε, γερνάμε επειδή σταματάμε να παίζουμε».

Ούτε η Πάμελα Άντερσον , ούτε ο Τόμι Λι έχουν κάποια εμπλοκή στη σειρά ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Ρόμπερτ Σίγκελ και DV DeVincentis. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Craig Gillespie.

Here’s a peek at Pam & Tommy, coming to @Hulu. Based on the true scandal that started it all, featuring Lily James, Sebastian Stan and @SethRogen… ready to rewind? #PamAndTommy pic.twitter.com/4ctdKYEm9F