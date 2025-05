Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ είναι έτοιμη να προχωρήσει για τις συνομιλίες με Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αναβάλει την επιβολή των δασμών 50% στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως τις 9 Ιουλίου, μετά από μια «πολύ ωραία συνομιλία» με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μίλησε με τον Τραμπ και εξασφάλισε την αναβολή, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

«Η Ευρώπη είναι έτοιμη να προχωρήσει γρήγορα και αποφασιστικά στις συνομιλίες», έγραψε η φον ντερ Λάιεν. «Για να επιτευχθεί μια καλή συμφωνία, θα χρειαστούμε χρόνο έως τις 9 Ιουλίου».

Good call with @POTUS.



The EU and US share the world’s most consequential and close trade relationship.



Europe is ready to advance talks swiftly and decisively.



To reach a good deal, we would need the time until July 9.