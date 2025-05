Ποιες εξαγωγές της ΕΕ θα επηρεαστούν περισσότερο από την απειλή δασμών 50% του Τραμπ

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 50% σε όλες τις εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσει βαρύ πλήγμα για βασικούς τομείς της μεταποίησης, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, τα χημικά προϊόντα και άλλα αγαθά.

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, απορροφώντας λίγο πάνω από το 20% των εξαγωγών αγαθών, αξίας άνω των 530 δισ. ευρώ το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία και η Γαλλία είναι οι κορυφαίοι εξαγωγείς κατά χώρα. Σε αυτά περιλαμβάνονται εξαγωγές άνω των 200 δισ. ευρώ σε μηχανήματα και οχήματα, 160 δισ. ευρώ σε χημικά προϊόντα και 25 δισ. ευρώ σε τρόφιμα και ποτά.

Η Μαρία Δεμερτζή, επικεφαλής του Κέντρου Οικονομικής Στρατηγικής του think tank Conference Board στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι η επίδραση ενός δασμού 50% θα είναι «μη βιώσιμη», ιδιαίτερα για τους κλάδους που εξαρτώνται από τις εξαγωγές στις ΗΠΑ.

Οικονομετρικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν όταν ο Τραμπ επέβαλε δασμό 20% τον περασμένο Απρίλιο εκτιμούν ότι οι δασμοί προκάλεσαν μείωση του ΑΕΠ της ΕΕ κατά 0,2%. Αν οι δασμοί αυξηθούν στο 50%, η ζημία θα φτάσει το 0,5%, προσέθεσε η Δεμερτζή. «Παραμένει σχετικά μικρό το συνολικό μακροοικονομικό αποτέλεσμα, αν και θα είναι σημαντικό σε χώρες όπως η Ιρλανδία, που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ», δήλωσε. Σε επίπεδο κλάδων, «οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες», πρόσθεσε.

Φαρμακευτικά προϊόντα

Τα φάρμακα αποτέλεσαν το κορυφαίο εξαγώγιμο αγαθό της ΕΕ προς τις ΗΠΑ το 2024, με εξαγωγές σχεδόν 80 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Eurostat.

Η Ναταλί Μολ, γενική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων, δήλωσε ότι ο οργανισμός είναι «βαθιά ανήσυχος» για την αυξανόμενη ένταση στο διατλαντικό εμπόριο. Προειδοποίησε ότι οι δασμοί Τραμπ θα προκαλέσουν ελλείψεις φαρμάκων και κάλεσε ΕΕ και ΗΠΑ να τους αποφύγουν «με κάθε κόστος». «Οι δασμοί στα φάρμακα θα ήταν καταστροφικοί τόσο για τους ασθενείς όσο και για τη βιομηχανία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», τόνισε.

Μέχρι στιγμής, τα φαρμακευτικά προϊόντα εξαιρούνται από τους λεγόμενους αμοιβαίους δασμούς Τραμπ που επιβλήθηκαν στις αρχές Απριλίου, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ξεκινήσει έρευνα βάσει του Άρθρου 232 για τις επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια από την εξάρτηση από την ξένη παραγωγή – κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε δασμούς και στον φαρμακευτικό τομέα.

Ευρωπαϊκές φαρμακευτικές εταιρείες όπως η δανέζικη Novo Nordisk -παρασκευάστρια του Ozempic για παχυσαρκία και διαβήτη- και η γαλλική Sanofi διαθέτουν ισχυρή εγχώρια παραγωγή. Ωστόσο, και αμερικανικές φαρμακευτικές έχουν σημαντική παρουσία παραγωγής στην ΕΕ, ιδίως στην Ιρλανδία, επωφελούμενες από το χαμηλότερο φορολογικό καθεστώς.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Ιρλανδία «έχει στα χέρια της ολόκληρη τη φαρμακευτική βιομηχανία των ΗΠΑ». «Δεν κατασκευάζουμε πια τα δικά μας φάρμακα, τα δικά μας φαρμακευτικά προϊόντα. Οι φαρμακοβιομηχανίες είναι στην Ιρλανδία και σε άλλα μέρη — όπως η Κίνα», ανέφερε.

Αεροδιαστημική

Στελέχη της αεροδιαστημικής βιομηχανίας είχαν ήδη προειδοποιήσει για αυξημένο κόστος λόγω του βασικού δασμού 10% που επέβαλε ο Τραμπ σχεδόν σε όλες τις χώρες. Ο κλάδος ασκεί πίεση στον Λευκό Οίκο για επιστροφή στο καθεστώς ελεύθερου εμπορίου που ίσχυε από το 1979.

Τόσο η Boeing όσο και η Airbus εισάγουν εξαρτήματα για νέα αεροσκάφη από πολλές περιοχές του κόσμου. Η Boeing, που προμηθεύεται εξαρτήματα από χώρες όπως η Ιταλία και η Ιαπωνία, θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη στους δασμούς Τραμπ.

Ακόμη και πριν τη σημερινή ανακοίνωση, η Ryanair -η μεγαλύτερη αεροπορική χαμηλού κόστους στην Ευρώπη και σημαντικός πελάτης της Boeing- είχε προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να καθυστερήσει παραλαβές αεροσκαφών αν οι δασμοί αυξήσουν το κόστος. Ο CEO της Ryanair, Μάικλ Ο' Λίρι, δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι η εταιρεία βρίσκεται σε «διαπραγμάτευση» με την Boeing για το ποιος θα αναλάβει το κόστος των δασμών.

Μιλώντας στο Λονδίνο πριν γίνει γνωστή η ανακοίνωση, ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus, Γκυγιάμ Φορί, δήλωσε: «Κανείς δεν θέλει να πληρώσει δασμούς».

Αυτοκινητοβιομηχανία

Στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας επέκριναν έντονα την αποτυχία της ΕΕ να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη μείωση των δασμών 25% που έχουν επιβληθεί στα οχήματα και εξαρτήματα εισαγωγής.

«Η ΕΕ είναι πλέον πιο μισητή από την Κίνα – κάτι που είναι αδιανόητο. Πρέπει επειγόντως να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε η Λιν Κάλντερ, CEO της Ineos Automotive, η οποία κατασκευάζει τα οχήματά της στη Γαλλία. «Όλες οι άλλες περιοχές του κόσμου κινητοποιούνται. Πού είναι η Ευρώπη; Η στρατηγική της αδράνειας αποτυγχάνει» συνέχισε.

Ο κλάδος είχε ελπίδες πρόσφατα ότι Βρυξέλλες και Ουάσινγκτον θα έφταναν σε συμφωνία για τις εισαγωγές οχημάτων, ιδίως μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο για δασμούς ύψους 10%. Η ΕΕ αυτή τη στιγμή επιβάλλει δασμό 10% στις εισαγωγές αυτοκινήτων από τις ΗΠΑ, ενώ οι ΗΠΑ επιβάλλουν μόνο 2,5%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Volvo Cars, Χόκαν Σάμιουελσον, δήλωσε στο συνέδριο Future of the Car των Financial Times την προηγούμενη εβδομάδα: «Δεν νομίζω ότι η αμερικανική κυβέρνηση θέλει να διακόψει το εμπόριο με την Ευρώπη». Πρόσθεσε ότι η ΕΕ θα έπρεπε να «εξισορροπήσει» τους δασμούς στο ίδιο επίπεδο με τις ΗΠΑ.

Ο CEO της BMW, Όλιβερ Τσίπσε, προέβλεψε επίσης νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οι δασμοί του Τραμπ στα ξένα αυτοκίνητα θα μειωθούν από τον Ιούλιο.

Με πληροφορίες από Financial Times