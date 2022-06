Ουκρανία: «Ρωσικοί πύραυλοι» χτύπησαν εμπορικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ - Φόβοι για πολλά θύματα

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν ένα εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρεμεντσούκ στην κεντρική Ουκρανία, την ώρα που βρίσκονταν μέσα σε αυτό πάνω από 1.000 άνθρωποι, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας πως μαίνεται φωτιά.

«Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τον αριθμό των θυμάτων», δήλωσε χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για απολογισμό θυμάτων.

Ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Μελέτσκι σε ανάρτησή του στο Facebook τόνισε πως μια ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε μια τοποθεσία «γεμάτη με πλήθος», προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς.

It is reported that in Kremenchuk rockets hit a shopping center where there were a lot of people. There are many ambulances around the mall. pic.twitter.com/AI0TmbBBlX

Πρόσθεσε πως βρίσκεται στο σημείο, χωρίς να αναφέρει απολογισμό θυμάτων.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Πολτάβα, όπου ανήκει το Κρεμεντσούκ, ο Ντίμτρι Λουνίν τόνισε πως ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα κτίριο σε μια επίθεση στην πόλη. «Δυστυχώς, υπάρχουν θύματα. Περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα», είπε ο Λουνίν.

⚡️ Volodymyr Zelenskyy published a video of a fire in a shopping center in Kremenchug



"The occupiers launched a missile strike at shopping center. There were more than a thousand civilians. The mall is on fire, rescuers are extinguishing fire, number of victims is unimaginable." pic.twitter.com/Src2qh3Tdf