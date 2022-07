Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού- Μία μέρα μετά τη συμφωνία για τα σιτηρά

Εκρήξεις συγκλόνισαν το λιμάνι της Οδησσού μόλις μια ημέρα αφότου το Κίεβο και η Μόσχα κατέληξαν σε μια σημαντική συμφωνία για να επιτρέψουν την επανέναρξη των εξαγωγών σιτηρών.

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν υποδομές στο λιμάνι της Οδησσού όπως ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.

«Ο εχθρός επιτέθηκε κατά του εμπορικού λιμανιού της Οδησσού με πυραύλους Cruise Kalibr. Δύο πύραυλοι καταρρίφθηκαν από τις δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας. Δύο έπληξαν υποδομές στο λιμάνι», διευκρίνισε η ουκρανική Επιχειρησιακή Διοίκηση του Νότιου Τομέα στο Telegram.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας της Παρασκευής, η Ρωσία συμφώνησε να μην στοχεύσει λιμάνια ενώ βρίσκονται σε διαδικασία οι αποστολές σιτηρών.

Ο ΟΗΕ είχε περιγράψει τη συμφωνία ως «φάρο ελπίδας» μετά από πέντε μήνες σύγκρουσης.

Ο Oleksiy Honcharenko, τοπικός Ουκρανός βουλευτής, έγραψε στο Telegram ότι το λιμάνι της πόλης είχε πάρει φωτιά μετά την επίθεση.

«Αυτοί οι αλήτες υπογράφουν συμβόλαια με το ένα χέρι και κατευθύνουν πυραύλους με το άλλο», ανέφερε.

«Γι' αυτό, χρειαζόμαστε αεροπλάνα και πρέπει να βυθίσουμε ολόκληρο τον στόλο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτή θα είναι η καλύτερη ρύθμιση για την εξαγωγή σιτηρών».

Δεν είναι σαφές εάν υπήρξαν θύματα ή σημαντικές ζημιές. Από την πλευρά της, η πρέσβειρα των ΗΠΑ Μπρίτζετ Μπρινκ χαρακτήρισε την επίθεση «εξωφρενική», προσθέτοντας ότι η Ρωσία «πρέπει να λογοδοτήσει».

Την Παρασκευή, αξιωματούχοι από το Κίεβο και τη Μόσχα υπέγραψαν συμφωνία για να επιτραπεί η εξαγωγή εκατομμυρίων τόνων σιτηρών που έχουν παγιδευτεί στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με διπλωμάτες, η Ρωσία συμφώνησε μεταξύ άλλων να μην στοχεύει λιμάνια ενώ οι αποστολές είναι υπό διαμετακόμιση και η Ουκρανία υποσχέθηκε να καθοδηγήσει τα φορτηγά πλοία σε ναρκοθετημένα ύδατα.

Η συμφωνία - η οποία χρειάστηκε δύο μήνες για να επιτευχθεί - πρόκειται να διαρκέσει 120 ημέρες, με ένα κέντρο συντονισμού και παρακολούθησης που θα δημιουργηθεί στην Κωνσταντινούπολη, στελεχωμένο από αξιωματούχους του ΟΗΕ, Τούρκους, Ρώσους και Ουκρανούς. Η συμφωνία μπορεί να ανανεωθεί εάν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές.

Ο Andriy Yermak, επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Ζελένσκι, καταδίκασε την επίθεση και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «δημιουργεί συστηματικά μια επισιτιστική κρίση».

«Ο ρωσικός πύραυλος είναι η απόρριψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στο πρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ερντογάν, οι οποίοι κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για να καταλήξουν σε συμφωνία και τους οποίους η Ουκρανία είναι ευγνώμων», πρόσθεσε ο Oleh Nikolenko, εκπρόσωπος του ουκρανικού ΥΠΕΞ.

Στις μάχες στο έδαφος της Ουκρανίας, Βρετανοί αξιωματούχοι άμυνας δήλωσαν ότι τα ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή Χερσώνα κινδυνεύουν να αποκοπούν από τις γραμμές ανεφοδιασμού τους από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Παράλληλα, έχει εξαπολυθεί μία μεγάλη αντεπίθεση από το Κίεβο στα νότια της χώρας και οι δυνάμεις του χρησιμοποίησαν νέο σύστημα πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που προμήθευσαν οι ΗΠΑ για να στοχεύσουν τη γέφυρα Antonovsky.

