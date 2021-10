Ένας άνδρας δέχθηκε ομοφοβική επίθεση μίσους απλώς και μόνο επειδή κρατούσε το χέρι ενός άλλου άνδρα, στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, ο John-Paul Kesseler δέχθηκε επίθεση με μπουκάλι, το οποίο έσπασε ένας άγνωστος άνδρας στο κεφάλι του, καθώς το θύμα επέστρεφε στο ξενοδοχείο που διέμενε, κρατώντας από το χέρι τον σύντροφό του μετά από νυχτερινή έξοδο.

Ο δράστης «ήταν ένας τύπος που στεκόταν έξω από το αυτοκίνητό του όταν μας είδε», δήλωσε το θύμα στο BirminghamLive. «Είπε ότι δεν θα έπρεπε να κρατιόμαστε από το χέρι και του είπα «Ποιο είναι το πρόβλημα;» Άρχισε να γίνεται επιθετικός και έσκυψε στο αυτοκίνητό του για να πιάσει ένα άδειο μπουκάλι. Δεν πίστευα ότι κινδυνεύαμε και έτσι δεν έδωσα σημασία. Σκέφτηκα «ας περπατήσουμε». Δεν τον πρόσεξα που μας πλησίασε και ξαφνικά ένιωσα να με χτυπούν στο κεφάλι μου. Αισθάνθηκα ότι ματώνω, το αίμα να στάζει στα ρούχα μου. Ζαλιζόμουν», περιγράφει ο νέος άνδρας.

«Αμέσως κάλεσα την αστυνομία και ο τύπος πήγε στο αυτοκίνητό του και άρπαξε ένα κοντάρι. Άρχισε να μας πλησιάζει, τέντωσα το χέρι μου για να τον μπλοκάρω και το κοντάρι χτύπησε το χέρι μου». Μετά από αυτό, ο δράστης διέφυγε με το αυτοκίνητό του, αφήνοντας τον Kesseler αιμόφυρτο στον δρόμο.

«Δέχθηκα μπουκάλι στο γ****** κεφάλι απλώς και μόνο επειδή κρατούσε το χέρι ενός άλλου άνδρα. Άντε γαμ******»

Bottle round my fucking head for holding another man's hand. Fuck the fuck off. pic.twitter.com/QYCMY6kBtK