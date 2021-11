Όλοι ξέρουμε πως τα τροχαία ατυχήματα, ειδικά οι συγκρούσεις, μπορεί να αποβούν μοιραία. Τι θα γινόταν, όμως, αν η σύγκρουση δύο αυτοκινήτων μπορούσε να σώσει μια ζωή; Ακούγεται απίστευτο αλλά ένα βίντεο το αποδεικνύει.

Ένας άνδρας στην Ολλανδία «θυσίασε» το αυτοκίνητό του για να σώσει τη ζωή μιας οδηγού χωρίς τις αισθήσεις της, που είχε χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου της.

Το βίντεο δείχνει ένα αυτοκίνητο, το οποίο φαίνεται εκτός ελέγχου, να κινείται με σταθερή ταχύτητα στο γρασίδι δίπλα σε έναν αυτοκινητόδρομο. Αν και το όχημα προσκρούει στο προστατευτικό κιγκλίδωμα, συνεχίζει να κινείται.

Σύντομα, φαίνεται ένα άλλο αυτοκίνητο να οδηγεί μπροστά του και να το σταματάει αφήνοντάς το να χτυπήσει στο πίσω μέρος του. Το περιστατικό κατέγραψε η dashcam ενός αυτοκινήτου που κινούταν πίσω από τα δύο οχήματα με το σχετικό βίντεο να γίνεται αμέσως viral.

Man sacrifices his car to save another driver who was unconscious..



