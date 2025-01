Ολλανδία: Έκλεψαν χρυσά εκθέματα, αφού ανατίναξαν με  εκρηκτικά την είσοδο μουσείου

Τέσσερα αρχαία χρυσά αντικείμενα κλάπηκαν από ολλανδικό μουσείο, σε μια ολονύκτια επιδρομή το βράδυ του Σαββάτου.

Οι κλέφτες χρησιμοποίησαν εκρηκτικά για να εισβάλουν στο μουσείο Drents στο Άσεν, το οποίο φιλοξενούσε έκθεση ανεκτίμητων ρουμανικών κοσμημάτων από χρυσό και ασήμι.

Οι δράστες κατόρθωσαν να αρπάξουν τρία σπειροειδή βραχιόλια και το κεντρικό κομμάτι της έκθεσης - το εντυπωσιακά διακοσμημένο κράνος του Κοτοφενέστι, το οποίο φιλοτεχνήθηκε σχεδόν 2.500 χρόνια πριν.

