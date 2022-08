Ο Τζέιμς Χάρντεν πέταξε μια τεράστια τούρτα στη θάλασσα- Γιόρταζε τα γενέθλιά του

Με ένα ξέφρενο πάρτι σε γιοτ γιόρτασε τα γενέθλια του ο Αμερικανός σταρ του NBA, Τζέιμς Χάρντεν μαζί με φίλους του.

Κατά τη διάρκεια του πάρτι, ο γνωστός μπασκετμπολίστας διακρίνεται να κρατά μια τεράστια τούρτα γενεθλίων την οποία πετά στη θάλασσα, φορώντας γυαλιά ηλίου και έχοντας το χαρακτηριστικό μούσι του.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο με τον 33χρονο πλέον Χάρντεν έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

James Harden throws his birthday cake in the ocean off a yacht pic.twitter.com/oV6oZvh9ip