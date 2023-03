Ο Τζάστιν Μπίμπερ χαμογελά ξανά μετά την μερική παράλυση του προσώπου του

Ο Τζάστιν Μπίμπερ αποκάλυψε ότι έχει ανακτήσει την κινητικότητα στο πρόσωπό του μετά την μερική παράλυση με την οποία διαγνώσθηκε τον περασμένο Ιούνιο

Σε ένα story, που ανέβασε στο Instagram ο Τζάστιν Μπίμπερ έγραψε «Περίμενε...» και στη συνέχεια χαμογέλασε στην κάμερα.

Τον περασμένο Ιούνιο ο Τζάστιν Μπίμπερ αποκάλυψε ότι είχε διαγνωσθεί με το σύνδρομο Ramsay Hunt και γι' αυτόν τον λόγο είχε ακυρώσει και την περιοδεία του.

Επέστρεψε στη σκηνή τον Σεπτέμβριο για μια σειρά εμφανίσεων, με την τελευταία του να είναι στο Rock In Rio της Βραζιλίας.

“Wait for It…” with Tems’ Ice T in the background - Justin Bieber via IG Story



Was it just the smile or is there something else to wait for ? 👀 pic.twitter.com/5bwXOuSyJt