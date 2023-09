Ο Πολ Σάιμον αρχίζει να «αποδέχεται» την απώλεια ακοής

Ο Πολ Σάιμον δήλωσε ότι «αρχίζει» να συμβιβάζεται με τη σχεδόν πλήρη απώλεια ακοής στο αριστερό του αυτί, η οποία επηρεάζει την ικανότητά του να παίζει live μουσική.

«Δεν το έχω αποδεχτεί πλήρως, αλλά αρχίζω να το αποδέχομαι» δήλωσε ο 81χρονος τραγουδοποιός μιλώντας στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας "In Restless Dreams: The Music of Paul Simon" στο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου του Τορόντο.

«Παίζω κιθάρα κάθε μέρα. Είναι το όργανο που μου επιτρέπει να εκφράζομαι δημιουργικά. Αλλά είναι, επίσης, και το μέρος στο οποίο πηγαίνω για παρηγοριά. Οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα» συμπλήρωσε, απαντώντας σε ερωτήσεις του κοινού, μαζί με τον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ Άλεξ Γκίμπνι.

Ενημέρωσε πως δεν υπάρχει καμία βελτίωση, από την περίοδο που είχε αποκαλύψει το πρόβλημα υγείας του, τον Μάιο.

Αναφέρθηκε στη συνήθειά του να περιοδεύει κάθε φορά που κυκλοφορούσε νέο άλμπουμ, αλλά εξήγησε πως αυτή τη φορά θα το κάνουν δύο κιθαρίστες και δεν είναι βέβαιος αν θα μπορέσει να τους συνοδεύσει με τη φωνή του.

Τον Μάιο, ο Σάιμον αποκάλυψε ότι υπέστη απώλεια ακοής κατά τη διάρκεια της σύνθεσης της μουσικής για το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, Seven Psalms.

«Εντελώς ξαφνικά, έχασα το μεγαλύτερο μέρος της ακοής στο αριστερό μου αυτί και κανείς δεν έχει εξήγηση γι' αυτό» είπε. «Έτσι, όλα έγιναν πιο δύσκολα».

Τότε δήλωνε περισσότερο «απογοητευμένος και ενοχλημένος», παρά θυμωμένος, «γιατί πίστευα ότι θα περάσει, ότι θα φτιάξει μόνο του». Το πρόβλημά του αυτό τον οδήγησε στο να αναθεωρήσει τα σχέδια του για live εμφανίσεις.

Μερικές φορές, όταν αποφάσιζε να τραγουδήσει ένιωθε σαν άλλος άνθρωπος. «Σκεφτόμουν, "Τι κάνεις; Είσαι σαν να διασκευάζεις τον Πολ Σάιμον. Πρέπει να σταματήσεις την περιοδεία, να πας σπίτι σου"».

Με πληροφορίες από Guardian