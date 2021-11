Ο Ντουέιν Τζόνσον αποφάσισε να τρολάρει τον Ράιαν Ρέινολντς, συμπρωταγωνιστή του στο «Red Notice» με μια τεράστια πινακίδα.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram την φωτογραφία μιας πινακίδας του Netflix που έγραφε: «Ο Ράιαν Ρέινολντς χρησιμοποιεί τον λογαριασμό της μαμάς του στο Netflix».

«Να σημειωθεί στα πρακτικά, πως η μαμά του Ράιαν είναι ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ. Δεν ξέρω πώς βγήκε έτσι ο Ράιαν», πρόσθεσε.

One last heist for the road 🥃

Beat that, @vancityreynolds.

For the record, Ryan’s mama is an AMAZING WOMAN. Not sure why Ryan turned out the way he did. #RedNotice hits @Netflix worldwide THIS FRIDAY!

Enjoy our film 🥃🌍 pic.twitter.com/oYQZWtB3KS