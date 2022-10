Ο Μπάιντεν «επανεξετάζει» τη σχέση με τη Σαουδική Αραβία- Μετά την απόφαση για μείωση της παραγωγής πετρελαίου

Ο Τζο Μπάιντεν επανεξετάζει τη σχέση με τη Σαουδική Αραβία, η οποία συντάχθηκε με τη Ρωσία μειώνοντας την παραγωγή πετρελαίου, σε μια κίνηση που ενίσχυσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος είναι πολύ σαφής πως αυτή είναι μια σχέση που πρέπει να συνεχίσουμε να επαναξιολογούμε, που πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να επανεξετάσουμε», δήλωσε στο CNN ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου. «Και σίγουρα, δεδομένης της απόφασης του ΟΠΕΚ+, πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο είναι», συμπλήρωσε αναφερόμενος στον Μπάιντεν.

Ο Κίρμπι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιποίνων, που προτείνουν οι Δημοκρατικοί, οργισμένοι από τη μείωση παραγωγής πετρελαίου που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο ΟΠΕΚ+. Μεταξύ άλλων, Δημοκρατικοί έχουν ζητήσει τον περιορισμό της συνεργασίας των ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία στον τομέα της ασφάλειας- συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων όπλων- όπως και αναίρεση της ασυλίας των μελών του ΟΠΕΚ έτσι ώστε να μπορούν να μηνυθούν για παραβιάσεις της αμερικανικής νομοθεσίας κατά των μονοπωλίων.

«Ο πρόεδρος προφανώς είναι απογοητευμένος με την απόφαση του ΟΠΕΚ+ και θα είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με το Κογκρέσο, καθώς εξετάζουμε ποια πρέπει να είναι η σωστή σχέση με τη Σαουδική Αραβία», δήλωσε ο Κίρμπι.

«Πιστεύω ότι είναι πρόθυμος να ξεκινήσει αμέσως αυτές τις συνομιλίες. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να περιμένει», συμπλήρωσε.

White House's John Kirby tells @brikeilarcnn "the timeline is now" for working with Congress to re-evaluate the US-Saudi relationship. "I think [President Biden] is going to be willing to start to have those conversations right away." pic.twitter.com/oOvqSwZj4d