«Ο κακοποιητής μου είναι εδώ σήμερα» - Η Μις Κάνσας αποκάλυψε δημόσια πως υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Η 25χρονη Αλέξις Σμιθ στέφθηκε Μις Κάνσας τον περασμένο μήνα. Όμως, στις 16 Ιουλίου ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Χ το βίντεο από τη βραδιά της στέψης της, στο οποίο ενώ βρίσκεται στη σκηνή αποκαλύπτει πως υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας και μάλιστα, αναφέρει συναισθηματικά φορτισμένη: «Ο κακοποιητής μου είναι εδώ σήμερα».

Λίγο πριν την στέψη της η Σμιθ απαντά στις ερωτήσεις του παρουσιαστή και όταν εκείνος την ρωτά για ποιο λόγο θα χρησιμοποιούσε το ρόλο της ως πρέσβειρα, αν κέρδιζε στον διαγωνισμό ομορφιάς, εκείνη απαντά πως το όραμά της είναι «να εξαλείψει τις αρρωστημένες και κακοποιητικές σχέσεις».

«Είναι γεγονός πως κάποιοι από εσάς στο κοινό με είδατε πολύ φορτισμένη συναισθηματικά, επειδή ο κακοποιητής μου είναι εδώ σήμερα. Αλλά αυτό δεν θα με εμποδίσει να είμαι στα καλλιστεία για την Μις Κάνσας και να εκπροσωπήσω ως η επόμενη Μις Κάνσας. Επειδή εγώ και η κοινότητά μου αξίζουμε υγιείς σχέσεις». Η Σμιθ δεν κατονόμασε τον κακοποιητή της στην συνέντευξή της, ούτε αργότερα στην ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο X.

Wow! Miss Kansas made a huge impact by calling out that her abuser was in the audience! pic.twitter.com/ZteKLhEzNF

Η ανάρτηση της Μις Κάνσας έγινε πολύ γρήγορα viral με περισσότερα από 60.000 views ενώ η ίδια την κοινοποίησε και στους λογαριασμούς που διατηρεί στο Instagram και στο TikTok ως Αλέξις Σμιθ αλλά και ως «Miss Kansas». Οι χρήστες σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης επαινούν την 25χρονη για το θάρρος της να μιλήσει ανοιχτά για ένα τόσο δύσκολο θέμα.

«Μίλησες εκ μέρους όλων των γυναικών. Σε ευχαριστώ», έγραψε μια χρήστης στο Instagram, «Ομορφιά, έμπνευση, δύναμη», «Συγχαρητήρια για το κουράγιο σου. Ελπίζω αυτό να βοηθήσει πολλά θύματα ή έστω και ένα, να νιώσουν δύναμη και να βάλουν τέλος στις κακοποιητικές σχέσεις», «Σε ευχαριστώ που έφερες το θέμα στην πρώτη γραμμή», αναφέρουν οι χρήστες στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση της Μις Κάνσας.

Όπως η ίδια εξηγεί στην ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο, την βραδιά των καλλιστείων για την ανάδειξη της Μις Κάνσας - στις 8 Ιουνίου - το «ταξίδι της» πήρε μια απρόσμενη τροπή, όταν κάποιος που την είχε κακοποιήσει στο παρελθόν προσπάθησε να διαταράξει την ηρεμία της αφού επέλεξε να εμφανιστεί στην αίθουσα όπου διεξαγόταν ο διαγωνισμός ομορφιάς. Όμως, εκείνη αντί να σιωπήσει, προτίμησε να μιλήσει ανοιχτά, βρήκε τη δύναμη, όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για τα όνειρά της και για όλους, όσοι ήταν παρόντες εκείνη τη βραδιά.

Η 25χρονη Αλέξις Σμιθ, η οποία εργάζεται ως νοσηλεύτρια εντατικής μονάδας σε νοσοκομείο στην πόλη Γουιτσίτα του Κάνσας, δήλωσε σε συνέντευξή της στην τοπική τηλεόραση, πως όχι μόνο η ίδια υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας αλλά και άλλες γυναίκες στην οικογένειά της. «Η οικογένειά μου, κάθε γυναίκα στην οικογένειά μου έχει υποστεί ενδοοικογενειακή βία. Σε ηλικία 14 ετών έκανα την πρώτη μου σχέση, αλλά και αυτή ήταν μια κακοποιητική σχέση στην οποία ήμουν μέχρι περίπου το 2018, 2019. Είναι κάτι που ακόμα θυμάμαι και προσπαθώ να διαχειριστώ μέχρι σήμερα», δήλωσε η Μις Κάνσας στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KSN.

Congrats to Alexis Smith, @MissAmericaKS 2024! 🎉 "My family, every single woman in my family, was impacted by DV... It’s something that I’m still experiencing and dealing with today.” Her bravery and advocacy are truly inspiring. 💪❤️



Source: https://t.co/wlDsMbEDP7 pic.twitter.com/f81YDQTQKD