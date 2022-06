Νορβηγία: «Ριζοσπαστικοποιημένος ισλαμιστής με ψυχική νόσο» ο δράστης της επίθεσης σε κλαμπ του Όσλο

Ο ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη για την χθεσινή επίθεση με δύο νεκρούς και 21 τραυματίες στο Όσλο, θεωρείται ότι είναι ένας ριζοσπαστικοποιημένος ισλαμιστής που έπασχε από ψυχική νόσο, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία μυστικών πληροφοριών της Νορβηγίας, η PST.

Ο ύποπτος που συνελήφθη μετά τους πυροβολισμούς γύρω στη 01:00 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδος) έξω από δύο νυχτερινά κέντρα, το ένα εκ των οποίων ήταν γκέι κλαμπ, στο κέντρο του Όσλο, είναι ένας 42χρονος Νορβηγός ιρανικής καταγωγής, διευκρίνισε αξιωματούχος της αστυνομίας της νορβηγικής πρωτεύουσας.

Το όνομά του δεν δημοσιοποιήθηκε, ενώ ήταν γνωστός στις υπηρεσίες εσωτερικών πληροφοριών από το 2015, που είναι επίσης επιφορτισμένες με θέματα αντιτρομοκρατίας, πρόσθεσε η PST.

Kurdish Norwegian Zaniar Matapour (42) are now charged with terrorism. The police security service (PST) considers the shooting in Oslo as an Islamistic terrorist attack.#TwitterKurds #OsloPride2022 #Norway pic.twitter.com/kfCJv7IpRJ