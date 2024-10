Νέα Ζηλανδία: Καταζητείται τρία χρόνια αφού άρπαξε τα παιδιά του και κρύφτηκε στην άγρια φύση

Ο Τόμας Φίλιπς, καταζητούμενος από την αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας για τρία χρόνια, εντοπίστηκε σε βίντεο που δείχνει τον ίδιο και τα τρία του παιδιά, τα οποία εξαφανίστηκαν μαζί του τον Δεκέμβριο του 2021.

Τα παιδιά, η Έμπερ, ο Μάβερικ και η Τζέιντα, σήμερα 8, 9 και 11 ετών αντίστοιχα, είχαν εξαφανιστεί μαζί με τον πατέρα τους μετά από οικογενειακή διαμάχη, με τον Φίλιπς να καταφεύγει στην απομονωμένη άγρια φύση του Βόρειου Νησιού της χώρας.

Αρχικά, ο Φίλιπς καταζητείτο για μη εμφάνιση στο δικαστήριο σχετικά με κατηγορίες για παραπλάνηση της αστυνομίας, αλλά τα τελευταία τρία χρόνια οι κατηγορίες εναντίον του έχουν επιβαρυνθεί, με σοβαρότερες κατηγορίες να περιλαμβάνουν ληστεία τράπεζας τον Μάιο του 2023.

Το πρόσφατο βίντεο τραβήχτηκε από έναν έφηβο κυνηγό στην ιδιοκτησία της οικογένειάς του στο Μαροκόπα και αποτελεί την πρώτη εμφάνιση των παιδιών μετά από τρία χρόνια. Ο παππούς του κυνηγού, Τζον ΜακΟβίνι, δήλωσε ότι ο άνδρας με τη μεγάλη γενειάδα και τα παιδιά φορούσαν μάσκες και έφεραν σακίδια.

Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει πολλές επιχειρήσεις έρευνας στην περιοχή, αλλά χωρίς επιτυχία. Ο πρώην αστυνομικός επιθεωρητής, Λανς Μπέρντετ, εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι η οικογένεια δεν έχει εντοπιστεί, παρά τις πολλές αναφορές για την παρουσία τους στην ίδια περιοχή.

Πολλοί υποψιάζονται ότι ο Φίλιπς λαμβάνει βοήθεια από υποστηρικτές, καθώς η απομονωμένη περιοχή στην οποία κρύβεται είναι ιδανική για όσους επιθυμούν να απομονωθούν από την κοινωνία. Ο δήμαρχος της περιοχής, Μαξ Μπάξτερ, πιστεύει ότι κάποιοι στηρίζουν τον Φίλιπς, καθώς θεωρούν ότι ενεργεί σωστά για τα παιδιά του.

Η μητέρα των παιδιών, Κατ, έκανε δημόσια έκκληση μέσω ενός συγκινητικού βίντεο τον Ιούνιο του 2023, ζητώντας βοήθεια για να επιστρέψουν τα παιδιά της. Από τότε, έχουν προκύψει πολλές αναφορές, αλλά καμία δεν οδήγησε στον εντοπισμό της οικογένειας.

Η υπόθεση έχει διχάσει την κοινότητα, με κάποιους να υπερασπίζονται τον Φίλιπς και άλλους να ανησυχούν για την ασφάλεια των παιδιών, τα οποία έχουν απομονωθεί από τον υπόλοιπο κόσμο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Tom Phillips, who disappeared with his three children, Ember (8), Maverick (9), and Jayda (11), in 2021 in New Zealand, has resurfaced in recently captured footage.



Filmed by a group of pig hunters, the video marks the first sighting of the father and children in three years.… pic.twitter.com/VNp7VFanOR