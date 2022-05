Νέα Υόρκη: Πυροβολισμοί σε σούπερ μάρκετ, «πολλοί» τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε σούπερ μάρκετ στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, με συνέπεια να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι.

Η αστυνομία δεν έδωσε πληροφορίες για τον αριθμό των τραυματιών ή την κατάστασή τους. Σε ανάρτηση στο Twitter ανέφερε ότι ο δράστης συνελήφθη και πως «πολλοί» άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

BREAKING: BPD on scene of a mass shooting at the Tops in the 1200 block of Jefferson Avenue. Police say multiple people have been struck by gunfire. The shooter is in custody. Motorists and residents are urged to avoid the area.