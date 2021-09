Ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς μιλά για τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να κάνει η ανθρωπότητα ώστε να αφήσει επιτέλους πίσω της την πανδημία του κορωνοϊού.

«Φτάσαμε στον 18ο μήνα της πανδημίας της Covid-19, ένα θλιβερό ορόσημο που σηματοδοτείται από ένα ακόμη κύμα κρουσμάτων και θανάτων που τροφοδοτούνται από τη μετάλλαξη Δέλτα. Αυτή η παγκόσμια κρίση ήταν μια υγειονομική, οικονομική και ηθική καταστροφή που έπληξε σε κύματα κάθε περιοχή, χωρίς να γλιτώσει καμία. Ενώ η πανδημία ήταν μια κοινή εμπειρία, η εμπειρία δεν ήταν η ίδια παντού» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Το άρθρο γράφτηκε με αφορμή και τη συνεδρίαση των ηγετών του κόσμου στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

«Μια παγκόσμια απάντηση θα βοηθήσει τον κόσμο να τερματίσει την κρίση της Covid-19» αναφέρει σήμερα στο Twitter ο δισεκατομμυριούχος και εκφράζει τη χαρά του για το γεγονός ότι τόσοι πολλοί ηγέτες συγκεντρώθηκαν στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής για την Covid-19 μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

«Προσβλέπω στις συνεχείς προσπάθειές τους να βοηθήσουν τον κόσμο να βγει από την οξεία φάση αυτής της πανδημίας», σημειώνει.

A global response will help the world end the COVID crisis. I'm glad to see so many leaders coming together at this U.S.-led virtual Global COVID-19 summit, and look forward to their continued efforts to help the world move out of the acute phase of this pandemic. https://t.co/6iilrL2AyG