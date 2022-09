Μέμφις: 19χρονος πυροβολούσε σε livestreaming- Μετέδιδε τις δολοφονίες στο Facebook Live

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον τρεις τραυματίστηκαν σε μια σειρά μαζικών δολοφονιών με χρήση όπλου που διήρκεσε αρκετές ώρες, στο Μέμφις του Τενεσί, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον καταγγελλόμενο ως δράστη.

Ο 19χρονος άνδρας, ο οποίος κατονομάστηκε ως Ιζεκιέλ Κέλι, συνελήφθη χθες γύρω στις 21:00 τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδος σήμερα) και τέθηκε υπό κράτηση, σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας Σέρελιν Ντέιβις, η οποία διευκρίνισε ότι η αστυνομία βρήκε στο αυτοκίνητό του δύο όπλα όταν τον συνέλαβε.

Ezekiel Kelly #Memphis #Ezekiel #Kelly



19 YR OLD FBA MEMPHIS MAN CAUGHT AFTER 5 HOUR SHOOTING SPREE https://t.co/t09xzOQBGm via @YouTube