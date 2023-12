Μαχσά Αμινί: Τιμήθηκε μετά θάνατον με το βραβείο Ζαχάροφ- «Θα παραμείνει σύμβολο ελευθερίας»

Η Ιρανή Μαχσά Αμινί τιμήθηκε μετά θάνατον με το βραβείο Ζαχάρωφ, όμως το ιρανικό καθεστώς δεν επέτρεψε στην οικογένειά της να παραστεί στην απονομή, στο Στρασβούργο.

Η απονομή του βραβείου Ζαχάρωφ έγινε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, ωστόσο η οικογένεια της Μαχσά Αμινί δεν μπόρεσε να δώσει το «παρών», καθώς της απαγορεύθηκε και μάλιστα την τελευταία στιγμή, να ταξιδέψει από το Ιράν.

Τελικά το βραβείο παρέλαβε ο δικηγόρος της μητέρας της Μαχσά Αμινί, της Μοζγκάν Εφτεχαρί, ο Σαλέχ Νικμπάχτ, ο οποίος διάβασε το μήνυμά της. «Θα ήθελα να μπορούσα να είμαι παρούσα στην αξιότιμη συνέλευσή σας για να εκπροσωπήσω όλες τις γυναίκες της χώρας μου και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την απονομή του βραβείου Ζαχάρωφ. Δυστυχώς μας αρνήθηκαν την ευκαιρία αυτή, σε παραβίαση όλων των νομικών και ανθρώπινων κριτηρίων». Αναφερόμενη στην κόρη της, η Μοζγκάν Εφτεχαρί τη συνέκρινε με την Ιωάννα της Λωραίνης, υπογραμμίζοντας πως «η ζωή της αφαιρέθηκε άδικα». «Είμαι πεπεισμένη ότι το όνομά της, δίπλα σε εκείνο της Ιωάννας της Λωραίνης, θα παραμείνει ένα σύμβολο ελευθερίας».

Από την πλευρά του, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, καταδίκασε την απόφαση του ιρανικού καθεστώτος να εμποδίσει τους συγγενείς της Μαχσά Αμινί να βρεθούν στη Γαλλία, δηλώνοντας πως «ο τρόπος με τον οποίο τους μεταχειρίσθηκαν είναι ένα νέο παράδειγμα του τι αντιμετωπίζει καθημερινά ο ιρανικός λαός». Συμπλήρωσε πως «το θάρρος και την αποφασιστικότητα των γυναικών του Ιράν στη μάχη τους για τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα τα σταματήσει κανείς. Οι φωνές τους δεν μπορούν να φιμωθούν».

Jina #MahsaAmini and the Iranian women's protest movement were awarded this year's #SakharovPrize for Freedom of Thought.



All women deserve freedom and equality. pic.twitter.com/ZhZm43HbMO