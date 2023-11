Ευρωκοινοβούλιο: Νέο πλαίσιο πιστοποίησης τεχνολογικών και φυσικών απορροφήσεων άνθρακα

Προκειμένου να επιτύχει τον κλιματικό στόχο έως το 2030, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει να ενταθεί η προσπάθεια για την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Το θέμα των απορροφήσεων άνθρακα και το σύστημα πιστοποίησης απασχόλησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ενέκρινε τη θέση του για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης τεχνολογικών και φυσικών απορροφήσεων άνθρακα, στηρίζοντας τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ως το 2030.

Με 448 ψήφους υπέρ, 65 κατά και 114 αποχές, οι ευρωβουλευτές στήριξαν τη δημιουργία ενός συστήματος για τη βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καταμετρά, να παρακολουθεί και να ελέγχει τις απορροφήσεις άνθρακα, το οποίο θα συμβάλλει στην αύξηση της χρήσης σχετικών πρακτικών, στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους και τη βιομηχανία, αλλά και στην αντιμετώπιση του φαινομένου της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι το σύστημα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα και ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα μητρώο της ΕΕ για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την ενημέρωση του κοινού και την αποφυγή του κινδύνου απάτης και διπλής καταμέτρησης των απορροφήσεων άνθρακα.

Διαπιστώνουν επίσης την ανάγκη διάκρισης μεταξύ ορισμών, κριτηρίων ποιότητας και κανόνων για τις απορροφήσεις άνθρακα, την ανθρακοδεσμευτική γεωργία και την αποθήκευση άνθρακα σε προϊόντα, λόγω των διαφορών τους και των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.

Μετά την ψηφοφορία, η εισηγήτρια Λιντία Περέιρα (ΕΛΚ, Πορτογαλία) δήλωσε: «Η κλιματική αλλαγή είναι ήδη τόσο σοβαρή που δεν μπορούμε να βασιστούμε αποκλειστικά στη μείωση των εκπομπών, αλλά πρέπει επίσης να αφαιρέσουμε άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Το εργαλείο αυτό μας επιτρέπει να επιτύχουμε ακριβώς αυτό, καθώς θεσπίζουμε κανόνες για τη ρύθμιση μιας αγοράς που μαστίζεται από την προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας, ασάφεια και έλλειψη εμπιστοσύνης. Η πιστοποίηση θα συμβάλλει στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα αφαίρεσης άνθρακα, στηρίζοντας την κλιματική μετάβαση της Ευρώπης και προωθώντας την ηγετική της θέση σε θέματα κλίματος.»

