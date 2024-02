Λονδίνο: Εννέα άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με διαβρωτική ουσία

Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Λονδίνο, έπειτα από επίθεση με διαβρωτική ουσία σε μία γυναίκα και δύο μικρά παιδιά, που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητό τους.

Το περιστατικό της επίθεσης συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης στη λεωφόρο Λέζαρ, στο Κλάφαμ του Λονδίνου. Περίπου στις 19:25 η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο, καθώς μία γυναίκα και δύο τραυματίστηκαν από ύποπτη διαβρωτική ουσία. Τραυματίστηκαν επίσης άλλα έξι άτομα, τρεις πολίτες και τρεις αστυνομικοί, καθώς προσπάθησαν να τους βοηθήσουν. Μάλιστα, οι πέντε από τους εννέα μεταφέρθηκαν σε κεντρικό νοσοκομείο.

Ο επιθεωρητής Αλεξάντερ Καστλ είπε ότι οι τραυματισμοί των αστυνομικών ήταν μικροί, προσθέτοντας ότι είναι σε εξέλιξη οι έρευνες προκειμένου να προσδιοριστεί η ουσία. Σημείωσε πως εθεάθη ένας άνδρας να απομακρύνεται από το σημείο της επίθεσης, ενώ τόνισε πως αξιοποιούνται όλες οι πληροφορίες ώστε να φτάσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Τέλος, ανέφερε πως θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση για την κατάσταση των τραυματιών το συντομότερο δυνατό.

Από την πλευρά της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δήλωσε πως οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν εξειδικευμένο εξοπλισμό για να ανιχνεύσουν τη διαβρωτική ουσία που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση στο Λονδίνο. Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπογράμμισε παράλληλα ότι οι πυροσβέστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα και τα δύο παιδιά που τραυματίστηκαν. Παράλληλα ενημέρωσε πως στο σημείο βρέθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τους πυροσβεστικούς σταθμούς Κλάφαμ και Μπάτερσι.

Η Μαρίνα Άχμαντ, μέλος της Συνέλευσης των Εργατικών του Λονδίνου για το Λάμπεθ και το Σάουθγουορκ, ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ πως «ένας άνδρας επιτέθηκε στους επιβαίνοντες ενός αυτοκινήτου και πέταξε οξύ. Ανάμεσα στα θύματα είναι και παιδιά».

Τέλος, εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων του Λονδίνου είπε σχετικά με την επίθεση πως περιθάλφθηκαν εννέα άτομα, πέντε εξ αυτών μεταφέρθηκαν στο κεντρικό νοσοκομείο, τρεις σε τοπικό».

🔴 UK - Acid attack: Nine people injured including children and police officers by a “corrosive substance” in Clapham, south London. pic.twitter.com/oxrOODt7MY