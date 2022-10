Κωνσταντινούπολη: Στις φλόγες ουρανοξύστης - Βίντεο

Στις φλόγες τυλίχθηκε, το βράδυ του Σαββάτου, κτήριο 24 ορόφων στην περιοχή Καντίκιοϊ της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η φωτιά ξέσπασε στους χαμηλούς ορόφους του κτηρίου και γρήγορα εξαπλώθηκε.

Ο ουρανοξύστης εκκενώθηκε και επί τόπου έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.

❗️#Istanbul, #Turkey, skyscraper on fire.



The fire broke out in a 24-storey building in Istanbul's Kadıköy district. There are a large number of firefighters on site. pic.twitter.com/J81FtQehiE