Κωνσταντινούπολη: Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη θάλασσα του Μαρμαρά

Νέος σεισμός 3,7 Ρίχτερ, σημειώθηκε σήμερα στη θάλασσα του Μαρμαρά, στην Κωνσταντινούπολη.

Η νέα σεισμική δόνηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,2 Ρίχτερ, που είχε σημειωθεί κοντά στην Κωνσταντινούπολη στις 23 Απριλίου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Το επίκεντρο του σεισμού που σημειώθηκε σήμερα, καταγράφηκε ανοικτά των ακτών της Ηράκλειας (Μάρμαρα Ερεγλισί), πιο δυτικά από το επίκεντρο του μεγάλου σεισμού των 6,2 βαθμών.

Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας, η σεισμική δόνηση κατεγράφη στις 11:36 το πρωί και είχε εστιακό βάθος 18 χιλιομέτρων.

#Earthquake (#deprem) possibly felt 17 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/Yp3523Zq7h