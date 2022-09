«Κόλλησε» ανάποδα σε όργανο γυμναστηρίου, ειδοποίησε την Άμεση Δράση- «Τόσο ντροπιαστικό»

Η Κριστίν Φολντς ακόμη γελά με τη μικρή περιπέτεια που έζησε σε γυμναστήριο, όταν «κόλλησε» ανάποδα σε ένα όργανο.

Το περιστατικό συνέβη σε γυμναστήριο στο Οχάιο, που είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο. Η Κριστίν ήταν σε πάγκο αναστροφής, όταν ξαφνικά έμεινε με το κεφάλι κάτω και τα πόδια ψηλά, αδυνατώντας να επιστρέψει σε όρθια θέση.

Εκείνη την ώρα- στις 03:00 τα ξημερώματα- ήξερε πως άλλο ένα άτομο βρισκόταν στο γυμναστήριο. Ο φίλος της ο Τζέισον. Τον φώναξε, αλλά εκείνος δεν την άκουγε, καθώς ήταν σε άλλη αίθουσα και έκανε βάρη.

Αφού προσπάθησε να γυρίσει ξανά σε όρθια θέση και δεν τα κατάφερε, έπειτα από 5-6 λεπτά η Κριστίν τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, χρησιμοποιώντας το smartwatch της. «Είναι τόσο ντροπιαστικό», τους είπε γελώντας. «Έχω κολλήσει ανάποδα σε αυτό το πράγμα για την αποσυμπίεση της μέσης και δεν μπορώ να γυρίσω σε όρθια θέση», συμπλήρωσε.

Ένας αστυνομικός έφτασε στο γυμναστήριο λίγα λεπτά μετά την κλήση της. «Θεέ μου οι αστράγαλοί μου καίνε… Η πιο εύκολη διάσωση που έχει γίνει ποτέ», είπε στον αστυνομικό την ώρα που την επανέφερε σε όρθια θέση.

Η όλη περιπέτεια κράτησε περίπου 12 λεπτά και μετά η Κριστίν είχε πονοκέφαλο. Παρόλα αυτά, αποφάσισε να αναρτήσει στα social media το περιστατικό.

«Ο κόσμος έλεγε “γιατί το πόσταρες, είναι τόσο ντροπιαστικό”. Αλλά κάποιες φορές πρέπει να γελάς με τον εαυτό σου και να προχωράς», δήλωσε στο CNN.

Όσο για το αν θα ξαναχρησιμοποιήσει τον πάγκο αναστροφής, απάντησε γελώντας: «Όχι χωρίς κάποιο φίλο».

