Κίεβο: Νέες επιδρομές με drone-καμικάζι στο Κίεβο - Χωρίς ρεύμα και θέρμανση πολλές περιοχές

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έβαλαν στο στόχαστρο υποδομές καίριας σημασίας σε σειρά επιδρομών, κυρίως με UAVs-καμικάζι, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Κίεβο και στα περίχωρά του, σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους.

Το σφυροκόπημα του Κιέβου συνεχίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, μετά την εκτόξευση ομοβροντιών πυραύλων και τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών-καμικάζι το βράδυ της παραμονής της πρωτοχρονιάς και χθες.

«Έχει πολλή φασαρία στην περιφέρεια και στην πρωτεύουσα: νυχτερινές επιθέσεις drones», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Κιέβου, ο Ολεξίι Κουλέμπα.

«Οι Ρώσοι έστειλαν αρκετά κύματα Shahed», συνέχισε ο κυβερνήτης, αναφερόμενος στα ιρανικής κατασκευής Shahed-136. «Στο στόχαστρο βρέθηκαν υποδομές κρίσιμης σημασίας. Η αντιαεροπορική άμυνα βρίσκεται επί τω έργω», συμπλήρωσε.

«Μείνετε στα καταφύγια!», απαίτησε από την πλευρά του ο Σερχίι Πόπκο, ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Ως τις 03:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), η αντιαεροπορική άμυνα είχε καταστρέψει 16 στόχους πάνω από το Κίεβο, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Οι σειρήνες της αεράμυνας ηχούσαν για πάνω από τρεις ώρες.

Νωρίτερα, συντρίμμια UAV που αναχαιτίστηκε κατέπεσαν σε βορειοανατολική συνοικία με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 19χρονος, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο.

It's loud in #Voronezh



Local authorities claim that the air defense system was working.



The explosions came from the direction of the "Baltimore" military airfield, where Russian combat aviation is located. pic.twitter.com/vzM0S0RDHN