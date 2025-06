Ιταλία: Μαζική κινητοποίηση της αντιπολίτευσης υπέρ των Παλαιστινίων

Μαζική κινητοποίηση αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό άμαχο πληθυσμό οργάνωσαν σήμερα το απόγευμα στη Ρώμη τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της ιταλικής αντιπολίτευσης.

Το Δημοκρατικό Κόμμα, τα Πέντε Αστέρια, η Ιταλική Αριστερά με τους οικολόγους, συνδικάτα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ζήτησαν να τερματιστούν άμεσα οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στην πορεία η οποία κατέληξε στην πλατεία Σαν Τζοβάνι της Ρώμης, συμμετείχαν πάνω από 300.000 πολίτες.

«Η Τζόρτζια Μελόνι πρέπει να εισακούσει το σημερινό αίτημα και να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος. Οι Παλαιστίνιοι δεν είναι μόνοι και οι ζωές τους μετρούν. Σήμερα λέμε: "δύο λαοί και δύο κράτη"», τόνισε η γραμματέας του «Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, σύμφωνα με την οποία «στη Γάζα βρίσκεται σε εξέλιξη εθνοκάθαρση και αυτό είναι κάτι το απαράδεκτο».

In pictures: Hundreds of thousands of people marched through the streets of Rome in Italy to protest Israel's war in Gaza and denounce the government's complicity in the conflict pic.twitter.com/YZgTAJ09jF