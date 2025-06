Ιράν σε Τραμπ: Δεν διαπραγματευόμαστε υπό πίεση με έναν πολεμοχαρή

Τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι Ιρανοί αξιωματούχοι ζήτησαν συνάντηση στον Λευκό Οίκο, διέψευσε το Ιράν.

«Κανένας Ιρανός αξιωματούχος δεν έχει ζητήσει ποτέ να πάει γονατιστός στις πύλες του Λευκού Οίκου. Το μόνο πράγμα που είναι πιο αξιοκαταφρόνητο από τα ψέματά του είναι η δειλή απειλή του να ''εξοντώσει'' τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν» δήλωσε η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ με ανάρτηση στο X.

«Το Ιράν ΔΕΝ διαπραγματεύεται υπό πίεση, ΔΕΝ θα δεχτεί ειρήνη υπό πίεση και σίγουρα ΟΧΙ με έναν πολεμοχαρή που προσκολλάται στην επικαιρότητα. Το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε απειλή με αντιαπειλή και σε οποιαδήποτε δράση με αμοιβαία μέτρα» καταλήγει η ανακοίνωση, επαναλαμβάνοντας δήλωση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος είπε ότι οι Ιρανοί «δεν αντιδρούν καλά στη γλώσσα των απειλών».

No Iranian official has ever asked to grovel at the gates of the White House. The only thing more despicable than his lies is his cowardly threat to “take out” Iran’s Supreme Leader.



Iran does NOT negotiate under duress, shall NOT accept peace under duress, and certainly NOT…