Πυροβολισμοί καταγράφηκαν σε Λύκειο της πολιτείας Βιρτζίνια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι που διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, οι μαθητές απομακρύνθηκαν από το σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μεταφέρθηκαν σε κοντινά γήπεδα τένις. Στα γήπεδα συνάντησαν, ύστερα από σχετική οδηγία, τους γονείς τους.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, επικράτησε πανικός με τους μαθητές να προσπαθούν να προστατευτούν, ενώ σύμβουλοι ψυχικής υγείας έσπευσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον δράστη.

BREAKING: A source confirms there was an "incident" inside Heritage High School in Newport News. Someone has been shot, extent of injuries unknown at this time. @13NewsNow pic.twitter.com/tiSfizZXKe