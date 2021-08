Ένας αστυνομικός του Πενταγώνου σκοτώθηκε σήμερα, σε επίθεση που δέχθηκε σε σταθμό λεωφορείων, στο transit center του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Τον θάνατο του αστυνομικού γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Twitter ο γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ. Εξαιτίας του περιστατικού σήμανε συναγερμός και το Πεντάγωνο μπήκε σε lockdown για πάνω από μία ώρα.

I’m incredibly saddened to learn about the passing of a Pentagon police officer, who was killed earlier this morning in a senseless act of violence outside the Pentagon. My heart goes out to the officer’s family and friends, as well as the entire Pentagon Police force.