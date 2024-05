ΗΠΑ: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε ολόκληρη περιοχή στην Αϊόβα - Εικόνες καταστροφής

Εικόνες απόλυτης καταστροφής διακρίνονται σε πλάνα από δεκάδες βίντεο στα social media, που απαθανάτισαν το σαρωτικό πέρασμα ενός ανεμοστρόβιλου από την πόλη Γκρίνφιλντ στην Αϊόβα των ΗΠΑ.

Ο ισχυρός ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε σχεδόν όλο το Γκρίνφιλντ, μία πόλη 2.000 κατοίκων, προκαλώντας το θάνατο ανθρώπων και αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 12 τραυματίες, σύμφωνα με τις Αρχές. «Αυτός ο ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε μεγάλο τμήμα της πόλης. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν νεκροί από τον ανεμοστρόβιλο», ανακοίνωσε ο λοχίας Άλεξ Ντίνκλα, εκπρόσωπος της πολιτειακής αστυνομίας της Αϊόβα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Greenfield, Iowa: video loco que muestra un enorme tornado destrozando turbinas eólicas (cortándolas por la mitad) a medida que atraviesa varias millas. pic.twitter.com/x3jNzH6auT — Tony Venet (@TonyVenet274186) May 22, 2024

My view from the back seat with Team Dominator today as this tornado pounds the daylights out of some wind turbines near Greenfield, Iowa. pic.twitter.com/lt9GeacSQe — LocalMan Weather (@localmanweather) May 22, 2024

Ωστόσο δεν ανακοίνωσε απολογισμό των νεκρών, καθώς όπως ανέφερε ο ακριβείς αριθμός δεν είναι μέχρι αυτή την ώρα διαθέσιμος. Στη συνέχεια σχετικά με τους τραυματίες, ανέφερε πως επειδή το τοπικό νοσοκομείο υπέστη ζημιές από το φαινόμενο, χρειάστηκε να μεταφερθούν σε γειτονικές πόλεις προκειμένου να λάβουν περίθαλψη.

Violent tornado earlier looking west/south-west approximately 4-5 miles south of Greenfield, Iowa at 3:25 PM CDT. Had a visual on this for a few minutes before becoming rain wrapped. #iawx @NWSDesMoines pic.twitter.com/4mj9qmHqJG — Kholby Martin (@StormChaser220) May 22, 2024

«Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε όλες τις συνέπειες της καταιγίδας, απαντήσεις θα δοθούν μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες», ανέφερε η κυβερνήτης της Αϊόβα Κιμ Ρέινολντς, σε ανακοίνωσή της. Παράλληλα ενημέρωσε πως η πολιτεία θα παράσχει όλους τους πόρους της για να βοηθήσει τις περιοχές που επλήγησαν και καθησύχασε τους κατοίκους ότι θα τους παρασχεθεί βοήθεια, όπως καταφύγια, τρόφιμα, νερό αλλά και αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Στην κομητεία Άνταμς οι Αρχές ανακοίνωσαν πως από το ισχυρό καιρικό φαινόμενο, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της. Στην ίδια περιοχή επίσης, τουλάχιστον τρεις ανεμογεννήτριες, με ύψος όσο ένα κτίριο 25 ορόφων η καθεμιά, έσπασαν στη μέση και μία έπιασε φωτιά, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό KCCI που συνδέεται με το CBS. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αρκετές ανεμογεννήτριες υπέστησαν ζημιές και στην κομητεία Αντέρ.

Greenfield IA Drone Survey of Tornado damage after S&R pic.twitter.com/Jx6YNU7Hx8 — Ryan Shepard 🌪 (@AStormofPassion) May 22, 2024

Kent St in Greenfield, IA before & after today’s extremely violent tornado. The way landscapes can be deeply altered in mere seconds will never cease to scare the crap out of me. pic.twitter.com/2stRm2wpN8 — Nahel Belgherze (@WxNB_) May 21, 2024

Με πληροφορίες από Reuters