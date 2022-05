Η Ουκρανία παραδέχθηκε ότι το «φάντασμα του Κιέβου» είναι ένας μύθος

Κατέρριψε πολλά ρωσικά αεροπλάνα, επέζησε από εχθρικές επιθέσεις και έγινε σύμβολο της απρόσμενα αποτελεσματικής αεράμυνας της Ουκρανίας στον πόλεμο. Έγινε γνωστός ως «φάντασμα του Κιέβου». Και τώρα, αποκαλύπτεται ότι όλο αυτό ήταν ένας μύθος.

«Το φάντασμα του Κιέβου είναι ένας υπερήρωας θρύλος, χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από τους Ουκρανούς», έγραψε σε ανάρτηση το Σάββατο η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, καταρρίπτοντας τη φήμη, την οποία είχαν τροφοδοτήσει οι ίδιες οι ουκρανικές αρχές, για την αντίσταση στη ρωσική εισβολή.

Η ανάρτηση αυτή έγινε έπειτα από δημοσιεύματα Μέσων, ανάμεσά τους οι Times, που ανέφεραν ότι το «φάντασμα του Κιέβου» ήταν ο σμηναγός Στεπάν Ταραμπάλκα, ένας 29χρονος ο οποίος σκοτώθηκε σε αερομαχία τον Μάρτιο.

Όμως, αποδείχθηκε ότι ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες προπαγάνδες στον πόλεμο των πληροφοριών που, κατά καιρούς, έχει δώσει η Ουκρανία με την ίδια σφοδρότητα που πολεμά στο πεδίο των μαχών, σχολιάζουν οι New York Times.

Μόλις μία ημέρα μετά την εισβολή της Ρωσίας, τα ουκρανικά ΜΜΕ άρχισαν να κάνουν λόγο για έναν άγνωστο πιλότο μαχητικού MIG-29, ο οποίος είχε καταρρίψει έξι εχθρικά αεροσκάφη μέσα σε 30 ώρες. Στα social media άρχισαν να κυκλοφορούν memes και το hashtag #ghostofkyiv (φάντασμα του Κιέβου) είχε εκατομμύρια views.

This Ukrainian Pilot is becoming a legend in Kyiv, He has successfully challenged 6 Russian pilots alone.. They are calling him the "Ghost of Kyiv".#UkraineInvasion#Ukrainian

pic.twitter.com/cOO5HkavQb — خالد نيويورك (@KhaledEibid) February 25, 2022

Ακόμη και ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο, δημοσίευσε στο Twitter τη φωτογραφία ενός πιλότου αναφέροντας ότι ήταν το «φάντασμα του Κιέβου», που είχε καταγράψει «έξι νίκες επί Ρώσων πιλότων».

«Με τόσο ισχυρούς υπερασπιστές, η Ουκρανία σίγουρα θα νικήσει», έγραφε ο Ποροσένκο. Η φωτογραφία που είχε αναρτήσει αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν από tweet που είχε κάνει το 2019 το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

На фото – пілот МіГ-29. Той самий «Привид Києва».



Він викликає жах у ворогів та гордість в українців 🇺🇦



На його рахунку 6 перемог над російськими пілотами!



З такими потужними захисниками Україна точно переможе! pic.twitter.com/GJLpcJ31Si — Петро Порошенко (@poroshenko) February 25, 2022

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας επίσης μπήκε σε αυτό το «παιχνίδι». Στις 27 Φεβρουαρίου έκανε ανάρτηση στο Twitter, χαρακτηρίζοντας τον άγνωστο πιλότο «έναν εφιάλτη για τα ρωσικά αεροσκάφη». Ανάρτησε βίντεο, που εξήρε τον πιλότο, το οποίο περιελάμβανε απόσπασμα από προσομοιωτή πτήσης μαχητικού, σύμφωνα με τους New York Times.

People call him the Ghost of Kyiv. And rightly so — this UAF ace dominates the skies over our capital and country, and has already become a nightmare for invading Russian aircrafts. pic.twitter.com/lngfaMN01I — Ukraine / Україна (@Ukraine) February 27, 2022

Περίπου την ίδια εποχή, όταν το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε στο Facebook ότι εκατοντάδες πιλότοι επέστρεφαν στην Πολεμική Αεροπορία, αναφέρθηκε στο έντονο ενδιαφέρον για τον ανώνυμο πιλότο. «Ποιος ξέρει, ίσως ένας από αυτούς να είναι ο εναέριος εκδικητής στο MIG-29», έγραψε.

Οι ιστορίες αυτές συνέχισαν να πολλαπλασιάζονται. Έπειτα από αναφορές στις αρχές Μαρτίου ότι το «φάντασμα του Κιέβου» είχε καταρριφθεί, ο Ιχόρ Μόσιουτσουκ- πρώην Ουκρανός βουλευτής- υποστήριξε ότι ο πιλότος επέζησε, επέστρεψε στη βάση του, απογειώθηκε με άλλο μαχητικό και κατέρριψε άλλο ένα εχθρικό αεροσκάφος. «Το φάντασμα είναι ζωντανό!», έγραψε στο Facebook.

Η Kyiv Post ανέφερε ότι είχε καταστρέψει έως και 49 αεροπλάνα. Από κάποιες πλευρές υπήρχαν αμφιβολίες. Αλλά ο θρύλος μεγάλωνε.

The "Ghost" plane of Kyiv has destroyed 49 Russian planes. pic.twitter.com/bXiJEAb8C1 — KyivPost (@KyivPost) March 10, 2022

The hero of this NFT is the "Ghost of Kyiv". A legendary Ukrainian pilot-incognito. He's protecting the whole Ukrainian nation from further bombings.



Collection 👉 https://t.co/n3fKeRdoKP#NFT #Ukraine #CloseTheSky #ПривидКиєва pic.twitter.com/VIbsEKU5g1 — Close The Sky (@CloseTheSkyUA) March 31, 2022

Την Παρασκευή αρκετά ΜΜΕ έγραψαν ότι ο πιλότος ήταν ο Ταραμπάλκα, ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχη στις 13 Μαρτίου και μετά θάνατον έλαβε την τιμή του ήρωα της Ουκρανίας. Οι Times, επικαλούμενοι ουκρανικές πηγές, ανέφεραν ότι το κράνος και τα γυαλιά του πιλότου αναμένεται να πωληθούν σε δημοπρασία στο Λονδίνο.

Όμως, μία ημέρα αργότερα η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας κατέρριψε τους ισχυρισμούς. «Ο ήρωας της Ουκρανίας Στεπάν Ταραμπάλκα ΔΕΝ είναι το "φάντασμα του Κιέβου" και ΔΕΝ κατέρριψε 40 αεροπλάνα», ανέφερε σε ανάρτηση στο Facebook.

Παράλληλα όμως, φρόντισαν να κρατήσουν ζωντανό τον μύθο. «Το φάντασμα του Κιέβου είναι ζωντανό. Αντιπροσωπεύει το συλλογικό πνεύμα των εξαιρετικά ικανών πιλότων της τακτικής ταξιαρχίας που με επιτυχία υπερασπίζονται το Κίεβο και την περιοχή», ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία σε ανάρτηση στο Twitter.

Για πολλούς Ουκρανούς, αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. «Είναι θρύλος. Δεν μπορεί να σκοτωθεί, είναι ένα φάντασμα», έγραψε στο Twitter η Ουκρανή βουλευτής Λέσια Βασιλένκο.