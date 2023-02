Η Madonna γελά με τα σχόλια για το πρόσωπό της- «Δείτε πόσο χαριτωμένη είμαι τώρα, που έφυγε το πρήξιμο της επέμβασης»

Αρχικά, αντέδρασε στα σχόλια για την εμφάνισή της λέγοντας πως πρόκειται για μισογυνισμό και ρατσισμό λόγω ηλικίας. Τώρα, η Madonna φαίνεται πως γελά με τα όσα ειπώθηκαν μετά την παρουσία της στην τελετή των Grammy.

Η σταρ ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία της και ένα σχόλιο. «Δείτε πόσο χαριτωμένη είμαι τώρα που έχει φύγει το πρήξιμο από την επέμβαση, γελάω δυνατά», έγραψε η Madonna.

Με αυτή την ανάρτηση και τη selfie η «βασίλισσα» της ποπ φαίνεται να απαντά στα σχόλια για το πρόσωπό της, μετά την εμφάνισή της στην τελετή απονομής των βραβείων Grammy.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az