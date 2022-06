Η καντάδα του Κρις Μάρτιν σε παμπ – Τραγούδησε το Sky Full of Stars και το αφιέρωσε σε μελλόνυμφους

Ο φρόντμαν των Coldplay, Κρις Μάρτιν, βρέθηκε σε παμπ στην Αγγλία και κάθισε στο πιάνο για να ερμηνεύσει ένα από τα γνωστότερα τραγούδια του συγκροτήματος, το «Sky Full of Stars».

Επιστρέφοντας από το Φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι, ο Μάρτιν και η σύντροφός του, η ηθοποιός Ντακότα Τζόνσον, επισκέφθηκαν μία παμπ κοντά στην περιοχή του Σόμερσετ.

Αφιέρωσε το τραγούδι σε ένα ζευγάρι θαμώνων που σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει το τραγούδι ως πρώτο χορό στο γάμο του.

You never know who might pop in for a pint! @coldplay what a lovely man he is. pic.twitter.com/V3INYbD0rB