Η αγωνιώδης μάχη μαμάς αρκούδας με αρσενικό για να σώσει το μικρό της - Πέφτει από γκρεμό, αλλά τα καταφέρνει

Μία αγωνιώδη, μα συγκινητική μάχη με αρσενική αρκούδα έδωσε μια μαμά αρκούδα για να σώσει το μικρό της, σε βραχώδη περιοχή της Ισπανίας.

Σε βίντεο φαίνεται η μαμά αρκούδα να παλεύει με ένα πολύ μεγαλύτερό της αρσενικό στο χείλος ενός γκρεμού στην περιοχή Castile-León κοντά στην Παλένθια, ώσπου οι δυο τους πέφτουν από μεγάλο ύψος, κατρακυλώντας στα βράχια.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, το σώμα του αρσενικού παραμένει ακίνητο μετά την πτώση, ενώ το αποπροσανατολισμένο και τραυματισμένο θηλυκό φαίνεται να σηκώνεται και να απομακρύνεται κουτσαίνοντας.

Brave mother bear miraculously survives after throwing herself and attacker off cliff to protect cub pic.twitter.com/zQHJL2hi8R