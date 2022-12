Χειριστές αποσκευών στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης πετούσαν τις βαλίτσες των επιβατών και γελούσαν

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο που εμφανίζει υπαλλήλους του αεροδρομίου της Μελβούρνης να πετούν βαλίτσες και να γελάνε.

Η Qantas έχει ξεκινήσει μια επείγουσα έρευνα σχετικά με το συμβάν με πρωταγωνιστές χειριστές αποσκευών.

Οι Αυστραλοί υπάλληλοι έλαβαν αυστηρή προειδοποίηση από τον διευθύνοντα σύμβουλο του κορυφαίου εθνικού παρόχου υπηρεσιών εδάφους, μετά τη δημοσίευση στο διαδίκτυο των συγκεκριμένων εικόνων.

Το υλικό, το οποίο καταγράφηκε στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης, δείχνει τρεις υπαλλήλους που διαχειρίζονται αποσκευές - οι οποίοι απομακρύνθηκαν εν αναμονή της έρευνας - να πετούν, να κλωτσούν και να χτυπούν τις αποσκευές των επιβατών πάνω σε έναν ιμάντα μεταφοράς. Ορισμένες αποσκευές μάλιστα πετιούνται τόσο δυνατά που πέφτουν από την άλλη πλευρά του ιμάντα. Ένας άνδρας εμφανίζεται να γελάει, ενώ ένας άλλος άνδρας σηκώνει μια τσάντα πάνω από το κεφάλι του, εκσφενδονίζοντάς την με δύναμη προς τον ιμάντα. Σε μια άλλη περίπτωση, ένας από τους τρεις χειριστές εμφανίζεται να πετάει μια βαλίτσα σε σημαντική απόσταση προς τα κάτω, παρόλο που ο ιμάντας βρίσκεται ακριβώς μπροστά του.

Εκπρόσωπος της Qantas δήλωσε ότι το περιστατικό ήταν σαφώς μη αποδεκτό, επιβεβαιώνοντας ότι διεξάγεται επείγουσα έρευνα.

Ένα σημείωμα στο προσωπικό από τον διευθύνοντα σύμβουλο της συνεργαζόμενης Swissport Australia Brad Moore, που επικαλείται το news.com.au, προειδοποίησε τους υπαλλήλους για σοβαρές πειθαρχικές ενέργειες μετά την αποκάλυψη του Σαββάτου το πρωί.

Baggage handlers suspended after being filmed slamming and mishandling luggage onto a conveyor belt at Melbourne Airport. https://t.co/LrdVSto4qE



📹 rexross79 pic.twitter.com/sPvUIie6a5