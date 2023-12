Χάος στη Βρετανία: Ακυρώθηκαν δρομολόγια του Eurostar λόγω πλημμύρας σε σήραγγα

Δρομολόγια του Eurostar από και προς τον διεθνή σταθμό St Pancras του Λονδίνου ακυρώθηκαν λόγω πλημμύρας σε σήραγγα.

Την ώρα που η Βρετανία μετράει τις πληγές της από το πέρασμα της κακοκαιρίας Γκέριτ, που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και δημιούργησε πολλά προβλήματα σε υποδομές, τουλάχιστον 14 σιδηροδρομικά δρομολόγια του Eurostar ακυρώθηκαν σήμερα το πρωί καθώς έκλεισε σιδηροδρομικής γραμμής κοντά στο Λονδίνο.

Τις ακυρώσεις ανακοίνωσε η σιδηροδρομική υπηρεσία υψηλής ταχύτητας. Αυτές οι ακυρώσεις, που προκύπτουν εν μέσω ενός Σαββατοκύριακου με τεράστιο αριθμό μετακινήσεων λόγω των εορτών, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Service update: trains have been cancelled today due to part of the track being temporarily closed near London. Please see https://t.co/KVn7RzwXm1 for full details and options We apologise for the impact to travel today. — Eurostar (@Eurostar) December 30, 2023

Σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο PA, τα δρομολόγια ακυρώθηκαν λόγω πλημμύρας που σημειώθηκε σε μια σήραγγα στη νότια Αγγλία. Ο δημοσιογράφος Σάιμον Κάλντερ δήλωσε ότι στο St Pancras επικρατούσε χάος, σύμφωνα με το BBC. Όπως ανέφερε ο ίδιος άνθρωποι με προγραμματισμένα ταξίδια για την Πρωτοχρονιά στη Ντίσνεϊλαντ δάκρυσαν, όταν τα δρομολόγιά τους ακυρώθηκαν.

London St Pancras International is in chaos.

All Eurostar and Southeastern trains this morning cancelled due to flooding in the tunnel beneath the Thames.

Many Thameslink services cancelled due to staff shortage.

Trying to find out what I can and will report as soon as possible. pic.twitter.com/fWIQB7FYvi — Simon Calder (@SimonCalder) December 30, 2023

Η εταιρεία διαχείρισης του Eurostar, η οποία εκτελεί δρομολόγια από το Λονδίνο προς το Παρίσι, τις Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ, δήλωσε ότι οι πληγέντες πελάτες δικαιούνται πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή εισιτηρίου. Πάντως είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 10 ημέρες που σημειώνονται σημαντικά προβλήματα στα δρομολόγια του Eurostar, καθώς η απεργία των Γάλλων εργαζομένων σταμάτησε τα τρένα πριν από τα Χριστούγεννα.

'I've been talking to people in tears because their trip to Disney has been cancelled'



Travel expert Simon Calder spoke to #BBCBreakfast after Eurostar trains at London St Pancras International were affected due to flooding in a tunnel under the Thameshttps://t.co/SgEUewqYVv pic.twitter.com/jqf45YjRRO — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) December 30, 2023

Προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία μετά τις ακυρώσεις στο Eurostar

Ανεξάρτητα από αυτό το περιστατικό των ακυρώσεων, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στις υπηρεσίες Thameslink - οι οποίες διέρχονται από το Λονδίνο και τη νοτιοανατολική Αγγλία - λόγω έλλειψης προσωπικού. Το Thameslink είναι μια κύρια 24ωρη διαδρομή στο βρετανικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για άνεμο, βροχή και χιόνι για μεγάλα τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Περιορισμοί ταχύτητας ισχύουν στη γραμμή West Highland Line μέχρι τις 09:00 της Κυριακής λόγω της πρόβλεψης, ανέφερε το Network Rail Scotland.

Οι προειδοποιήσεις για τον καιρό ισχύουν για:

-Βροχή στην Ουαλία

-Βροχή σε μεγάλο μέρος της Βόρειας Ιρλανδίας από τις 11:00

-Βροχή και χιόνι στο μεγαλύτερο μέρος της Σκωτίας

-Πάγο για τη βόρεια Σκωτία

-Άνεμο στην Ουαλία, στη νότια Αγγλία και σε τμήματα των ακτών της Ανατολικής Αγγλίας.

Οι μετεωρολόγοι λένε ότι είναι πιθανές οι πλημμύρες σε σπίτια και επιχειρήσεις, καθώς και η διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP και BBC